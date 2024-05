Bản tin Hình sự: Cảnh sát nổ súng khống chế kẻ bắt cóc một phó giám đốc

TPO - TIN NÓNG ngày 20/5: Chú rể bị khởi tố sau vụ loạt xe sang đón dâu dàn hàng ngang giữa đường chụp ảnh; Bị cảnh sát kiểm tra, tàu chở cát trái phép bỏ chạy để hủy chứng cứ...

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị can trên có hành vi dừng ô tô đang trên đường rước dâu đỗ giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh, gây bức xúc cho người tham gia giao thông và người dân địa phương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Công an tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp cùng Công an Vĩnh Long giải cứu thành công một phó giám đốc công ty tư vấn, thiết kế, thi công nội ngoại thất bị đối tượng bắt cóc kề dao vào cổ. Quá trình giải cứu con tin, thiếu tá Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long bắn một phát trúng vào khớp gối của đối tượng bắt cóc làm hắn té ngã. Lực lượng cảnh sát bên ngoài ập vào bắt, khống chế đối tượng, tước dao, giải cứu thành công con tin.

Công an quận 6 (TPHCM) đang lập hồ sơ, xử lý Võ Ngọc Nhi (37 tuổi), Võ Ngọc Nhị (em trai Nhi, 34 tuổi, cùng ngụ tại quận 6) và Dương Ngọc Hiền (28 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Nhóm của Nhi khai nhận được một đối tượng tên T.T.Đ. thuê tạt sơn vào tiệm tạp hóa của bà N. với giá 1 triệu đồng/lần. Cụ thể, các đối tượng đã thực hiện việc tạt sơn vào tối 7/5 và rạng sáng 8/5.

TAND tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử đối với 17 bị cáo liên quan vụ án khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit với giá trị hơn 610 tỷ đồng xảy ra tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai từ năm 2012 đến 2015. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đêm 19/5, tổ công tác phát hiện tàu NĐ-3593 cập mạn nhận cát từ tàu hút không gắn biển số đang khai thác, bơm cát từ lòng sông lên khoang tàu. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, những người có mặt trên tàu đã khóa trái cửa và các lối vào cabin buồng lái, tăng ga di chuyển, không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng kiểm tra. Điều đáng nói, tàu này di chuyển đến bờ trái sông Hồng (xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thì người điều khiển phương tiện dừng lại và hút cát trong khoang bơm ra ngoài để hủy chứng cứ.

Chị L. (SN 1984, trú tại Ba Vì, Hà Nội) hẹn hò online và nói chuyện với một tài khoản Facebook, giới thiệu làm Phó phòng kế toán một công ty thăm dò, khai thác dầu khí. Đối tượng này dụ dỗ chị tham gia đầu tư vào quỹ phúc lợi dầu khí để hưởng phần trăm sinh lời. Do tin tưởng người bạn trai quen qua mạng, chị L. đã lập tài khoản đăng ký tham gia. Sau đó, đối tượng đã hướng dẫn chị L. nạp hơn 1 tỷ đồng để đầu tư. Đến đầu tháng 5/2024, đối tượng nhắn tin thông báo đã lừa chị L. để chiếm đoạt số tiền này và chặn liên lạc với chị.

Trong quá trình bán gà ở huyện Mê Linh (Hà Nội), chị H (SN 1983, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) gặp 1 người phụ nữ hỏi mua 15 con gà với giá 5,2 triệu đồng. Người này nói điện thoại của mình hết pin và mượn điện thoại của chị H. với lý do gọi điện về cho mẹ để hỏi số lượng gà cần mua. Tuy nhiên, khi mượn được điện thoại, đối tượng lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của chị H, đặt tên giả danh ngân hàng. Tiếp đó, đối tượng nhắn tin mạo danh ngân hàng... nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.