Công an Bình Dương phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng

TPO - Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Công an đã triển khai lực lượng, tập trung phá án nhanh, tránh sự lo lắng, hoang mang trong nhân dân.

Ngày 22/6, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Công an đã bố trí lực lượng tập trung điều tra làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm.

Trong số các vụ án đó có giết người cướp tài sản tại huyện Phú Giáo; vụ cướp tiệm vàng Bích Quý ở huyện Bàu Bàng; vụ 6 đối tượng có hành vi bắt cóc người nước ngoài (Giám đốc công ty người Trung Quốc) nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền 4,5 tỷ đồng.

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn nổi lên nhiều vụ đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân để thực hiện hành vi phạm tội về lĩnh vực đất đai; kinh doanh mua bán hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu.

Lực lượng công an đã triệt phá các chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả, thu giữ trên 7.000 lon sữa giả (lò sản xuất sữa giả này tại TP.Dĩ An); vụ buôn lậu 78.000 tấn hạt điều thô; vụ vận chuyển trên 15.000 chai rượu ngoại; vụ vận chuyển, tàng trữ trên 15.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Bên cạnh đó, công an đã phát hiện 332 vụ, bắt giữ 711 đối tượng mua bán, vận chuyển, chứa chấp và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ trên 84 kg ma túy tổng hợp; 5 kg heroin; 7.339 viên ma túy tổng hợp; 3 lít ma túy tổng hợp thể lỏng; 2 khẩu súng, 22 viên đạn và nhiều tang vật, phương tiện có liên quan. Khởi tố 301 vụ, 517 bị can.

Về tội phạm và vi phạm pháp luật môi trường, Công an Bình Dương phát hiện 237 vụ chủ yếu liên quan đến các hành vi: Xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, chuyển giao, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không có biện pháp thu gom chất thải nguy hại; vi phạm lĩnh vực an toàn, vệ sinh thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép…

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an Bình Dương đã khởi tố 141 vụ, 115 bị can. Tổ chức tuần tra phát hiện, xử lý 76.271 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền trên 198 tỷ đồng, tước 19.208 giấy phép lái xe, tạm giữ 29.895 phương tiện các loại.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ tổ chức nhiều đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân. Ngoài ra, lực lượng công an phối hợp cơ quan báo chí để đưa thông tin đến người dân sớm nhất, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển với những thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang.