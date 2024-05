Bị cảnh sát kiểm tra, tàu chở cát trái phép bỏ chạy để hủy chứng cứ

TPO - Khi bị tổ công tác của lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, những người trên tàu chở cát trái phép khóa cửa vào buồng lái, tăng ga bỏ chạy để tiêu hủy chứng cứ.

Ngày 20/5, đại tá Nguyễn Văn Chiêu - Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn I (Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin, tổ công tác của Thủy đoàn I chủ trì, phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT), Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSGT (Công an tỉnh Hưng Yên) và Công an huyện Văn Giang đã kiểm tra, phát hiện 4 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng cùng khoảng 1.100 m3 cát.

Điển hình, đêm 19/5, tổ công tác phát hiện tàu NĐ-3593 cập mạn nhận cát từ tàu hút không gắn biển số đang khai thác, bơm cát từ lòng sông lên khoang tàu. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, những người có mặt trên tàu đã khóa trái cửa và các lối vào cabin buồng lái, tăng ga di chuyển, không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng kiểm tra.

Điều đáng nói, tàu này di chuyển đến bờ trái sông Hồng (xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thì người điều khiển phương tiện dừng lại và hút cát trong khoang bơm ra ngoài để hủy chứng cứ.

Qua kiểm tra, phương tiện hút không kẻ, gắn biển kiểm soát, không có đăng kiểm VR theo quy định. Trên tàu có anh Nguyễn Văn Kh. (SN 1986, trú tại Duy Tiên, Hà Nam) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người lái, phương tiện, giấy phép khai thác khoáng sản. Hai người còn lại đã bỏ chạy lên bờ.

Cũng trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện tàu chở hàng gắn biển số NĐ-3593 do anh Trần Thọ G. (SN 1991, trú tại Xuân Trường, Nam Định) là lái tàu, anh Trần Phú C. (SN 1994, trú tại Xuân Trường, Nam Định) là chủ tàu và anh Trần Phú B. (SN 1993, trú tại Xuân Trường Nam Định) là máy trưởng.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện 900m3 cát trên tàu này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy phép khai thác khoáng sản.

Hai tàu khác cũng bị kiểm tra và phát hiện chở theo hơn 200 m3 cát, những người trên tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như hoạt động khai thác cát.

Hiện Thủy đoàn I đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan, bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý, điều tra theo quy định.