Bắt giữ tàu hút trộm hơn 150m3 cát trên sông Hồng

TPO - Sau nhiều ngày trinh sát, mật phục, rạng sáng 13/12, tổ công tác do Đội cảnh sát đường thuỷ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) chủ trì đã phát hiện bắt quả tang một phương tiện tàu có hành vi khai thác cát trái phép.

Cụ thể, khoảng 0h15 ngày 13/12 Tổ công tác Đội cảnh sát đường thuỷ số 1 chủ trì do trực tiếp Thượng tá Nguyễn Chí Công – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp cùng Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội và Công an huyện Đông Anh bắt quả tang tàu gắn số hiệu HN-0196 đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, địa phận xã Võng La, huyện Đông Anh.

Tại thời điểm kiểm tra hai người trên tàu là Nguyễn Văn H. (SN 1990 trú tại Lương Tài, Bắc Ninh) và Lê Hồng Q. (SN 2000 trú tại Thuỵ Phương quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy phép khai thác khoảng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Quá trình kiểm tra, số lượng cát trong khoang thu giữ ước tính khoảng 150m3.

Tổ công tác đã hoàn thiện thủ tục ban đầu, đưa phương tiện về tạm giữ tại cảng Sơn Tây để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào 22h10 ngày 12/12, tổ công tác của Đội cảnh sát đường thuỷ số 2 – Phòng CSGT cũng đã phát hiện và bắt giữ một phương tiện tàu hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Hải Bối huyện Đông Anh. Số cát thu giữ trên tàu tại thời điểm kiểm tra vào khoảng 35m3…