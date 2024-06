Nhóm cán bộ CDC Thừa Thiên-Huế chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng phí tiêm chủng vắc xin

TPO - Các đối tượng Nguyễn Hoàng Đức - nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế (CDC TT-Huế) cùng hai cựu cán bộ, nhân viên cơ quan này vừa bị lực lượng công an khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Chiều 22/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở của 3 bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Hai đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Hoàng Đức - nguyên Giám đốc và Trần Thị Kim Xinh - nguyên Phó phụ trách khoa Dược CDC TT-Huế. Đối tượng Lê Nguyễn Thi Loan - nhân viên thu phí CDC TT-Huế, bị khởi tố, nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin ban đầu, CDC TT-Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh TT-Huế, được giao nhiệm vụ tiêm chủng vắc xin dịch vụ theo quy định của Bộ Y tế. Tiền tiêm chủng được thu theo Quyết định số 01/QĐ –KSBT ngày 2/5/2018 của CDC TT-Huế.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021, các đối tượng Hoàng Văn Đức, Trần Thị Kim Xinh, Lê Nguyễn Thi Loan đã không thực hiện đúng quy định về mua vắc xin, không hạch toán phí tiêm chủng theo quy định để chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.