Bắt tạm giam Giám đốc và kế toán trưởng CDC tỉnh TT-Huế

TPO - Giám đốc và kế toán trưởng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh TT-Huế vừa bị Công an tỉnh này bắt tạm giam để làm rõ việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19.

Sáng 19/2, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc, và ông Hà Thúc Nhật - Kế toán trưởng CDC tỉnh TT-Huế.

Ông Đức và ông Nhật bị bắt về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 222, Bộ Luật Hình sự 2017. Hành vi vi phạm của ông Đức và ông Nhật liên quan trong vụ việc Công ty Việt Á mua bán kit xét nghiệm COVID-19.

Trong quá trình áp dụng các biện pháp tố tụng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Đức và ông Nhật, thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan.

Trước đó, khi Bộ Công an thông tin TT-Huế là một trong những địa phương có liên quan trong vụ Công ty Việt Á mua bán kit xét nghiệm COVID-19, ông Hoàng Văn Đức từng khẳng định với báo chí là không nhận từ Công ty Việt Á một đồng nào.

Sở Y tế tỉnh TT-Huế cũng đã thành lập tổ công tác tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin tố cáo liên dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu trang thiết bị y tế xảy ra tại CDC Thừa Thiên Huế. Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với một số phòng ban chuyên môn theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT-Huế.