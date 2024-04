Bắt nguyên chủ tịch xã ở Bắc Giang liên quan vi phạm về đất đai

TPO - Ngày 25/4, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Năng (nguyên Chủ tịch UBND xã Bảo Đài).

Theo đó, Công an huyện Lục Nam đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Năng (SN 1966, trú xã Bảo Đài). Ông Năng nguyên Chủ tịch UBND xã Bảo Đài và Vũ Văn Tuân (SN 1983, cán bộ địa chính - xây dựng xã Bảo Đài) để điều tra về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng ông Năng bị tạm giam. Công an huyện Lục Nam xác định, hai bị can Nguyễn Văn Năng, Vũ Văn Tuân là những người có chức vụ, quyền hạn, hiểu biết về pháp luật nhưng đã lợi dụng kẽ hở chính sách của pháp luật, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm năm 2013, 2014. Hành vi vi phạm pháp luật của các bị can dẫn đến gây thất thu cho ngân sách Nhà nước và thiệt hại cho cá nhân; trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Nguyễn Thắng