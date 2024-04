Bắt một chủ tịch thị trấn ở Bắc Giang

TPO - Ngày 17/4, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Chủ tịch UBND thị trấn An Châu và nhân viên kế toán để điều tra về tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND thị trấn An Châu và bà Vi Thị Thắm - Kế toán UBND thị trấn này để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Sơn Động cho biết thêm, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra ông Quang và kế toán thị trấn An Châu về hành vi thu tiền hợp đồng chợ trên địa bàn thị trấn nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà chi tiêu mục đích khác.