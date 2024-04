Chủ tịch xã bị khởi tố vì ký chứng thực giấy tờ giả giúp vợ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TPO - Không phải nhiệm vụ được phân công, nhưng cán bộ tư pháp xã vẫn tiếp nhận hồ sơ giả mạo, trình chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã ký chứng thực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành các quyết định, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Bảo Quang, TP.Long Khánh) và Nguyễn Thị Hồng Nga, (42 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Bảo Quang) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Phúc (46 tuổi, nguyên là công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Bảo Quang) để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021, Đào Thị Liễu (42 tuổi, vợ của ông Nguyễn Tiến Dũng) nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số người dân làm dịch vụ tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sau đó, Liễu giả chữ ký, dấu vân tay của chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác rồi mang đến UBND xã Bảo Quang nhờ Nguyễn Minh Phúc tiếp nhận chứng thực.

Mặc dù không được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng nhưng vì biết bà Liễu là vợ ông Dũng nên ông Nguyễn Minh Phúc (công chức Tư pháp – Hộ tịch) đã tiếp nhận hồ sơ của bà Liễu rồi trình ông Dũng, bà Nga ký chứng thực.

Bằng thủ đoạn trên, bà Liễu đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Ngày 9/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Khánh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để bắt tạm giam đối với Đào Thị Liễu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra.

Mở rộng điều tra, ngày 18/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hồng Nga về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Hiện cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra vụ án.