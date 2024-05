Chú rể bị khởi tố sau vụ loạt xe sang đón dâu dàn hàng ngang giữa đường chụp ảnh

TPO - Nguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, là chú rể) cũng đã bị khởi tố sau sự vụ Hải idol tổ chức cho 4 xe sang đón dâu dừng giữa đường, dàn hàng ngang để chụp ảnh, quay video phát lên mạng xã hội nhằm câu like.

Ngày 20/5, Cục CSGT – Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Hải (SN 1996, trú huyện Gia Lộc, còn gọi là Hải idol) và Vương Đình Trường (SN 2004, quê Nghệ An) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an huyện Gia Lộc đồng thời khởi tố bị can, cho tại ngoại hầu tra đối với Nguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc) và Phạm Ngọc Phong (SN 1999, ở TP Hải Dương) cùng về tội trên.

Bốn bị can này bị khởi tố vì đã có hành vi dừng ô tô đang trên đường rước dâu đỗ giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh, gây bức xúc cho người tham gia giao thông và người dân địa phương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, Phạm Đức Hải (còn gọi là Hải idol) người sáng tạo nội dung, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để bán hàng quần áo online như: Hải Idol Vượt Khó, Phạm Đức Hải (Hải Idol vượt khó); AeLimited Chính Hãng, Aelimited, Hải Idol Aelimited...

Đối tượng lập một bộ phận truyền thông (thường gọi là Media) để sản xuất các video, hình ảnh số đăng tải trên các tài khoản của Hải trên không gian mạng.

Ngày 21/4, diễn ra đám cưới của Nguyễn Văn Năm (nhân viên cũ của Hải) nên Hải nêu ý tưởng về việc có 4 chiếc xe sang ở đám cưới thì bộ phận truyền thông triển khai ý tưởng, trang trí xe hoa, lên kịch bản, sản xuất và đăng tải các video có liên quan đến 4 chiếc xe sang trên các nền tảng mạng xã hội của Hải.

Qua đó, nhằm mục đích mượn đám cưới của Năm để đánh bóng tên tuổi, tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng.

Chiều 21/4, Hải là người xếp đội hình xe và cùng nhiều đối tượng khác dùng 4 xe sang dừng, đỗ xe giữa đường, tại km1+500 trục đường Bắc Nam, thuộc địa phận xã Toàn Thắng (huyện Gia Lộc) để dàn cảnh chụp ảnh, sau đó di chuyển trên đường để Trường phát livestream câu like, câu view, tăng tương tác.

Thời điểm Trường phát livestream trên facebook “Hải Idol Vượt Khó” thu hút hàng nghìn lượt xem và tương tác.

Đến tối cùng ngày, khi về xem lại livestream đã phát có nhiều bình luận trái chiều, tiêu cực, lên án hành vi của Hải và đoàn xe hoa nên đối tượng tự xóa và gỡ bỏ đoạn livestream trên facebook.

Theo Cục CSGT – Bộ Công an, hành vi của Hải và các đối tượng có liên quan vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông, gây ùn tắc giao thông trên đoạn đường từ QL38 đi vào đường trục Bắc - Nam, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, coi thường tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông...

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.