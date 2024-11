Công an tìm bị hại vụ người bán cháo lòng mạo danh Cục phó Cảnh sát hình sự để lừa 'chạy án'

TPO - Công an xác định từ tháng 8/2024 đến ngày 9/10, Hoàng Văn Thảo dùng nhiều thủ đoạn gian dối, giả danh là cán bộ để chạy án, chiếm đoạt tài sản của nhiều người có liên quan. Do đó, Công an tỉnh Bình Thuận thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đối tượng Thảo thực hiện.