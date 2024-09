'Nữ quái' lừa đảo làm dịch vụ thủ tục đất đai, chiếm đoạt hàng trăm triệu

TPO - 'Nữ quái' ở Quảng Nam chiếm đoạt 450 triệu đồng của nhiều người thông qua việc nhận thực hiện các thủ tục về đất đai.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Yến (40 tuổi, trú tại thị trấn Hương An, Quế Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận đơn tố cáo của công dân liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua làm dịch vụ biến động về đất đai.

Vào cuộc điều tra, bước đầu công an xác định Nguyễn Thị Kim Yến đã lừa đảo nhiều người với số tiền hơn 450 triệu đồng thông qua việc nhận thực hiện các thủ tục về đất đai trong giai đoạn 2019-2020.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ; đồng thời thông báo những ai là nạn nhân của Yến nhanh chóng liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Điện Bàn (số 15 - Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để cung cấp thêm thông tin và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.