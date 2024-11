Bản tin Hình sự: Tin mới liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về

TPO - TIN NÓNG ngày 14/11: Khởi tố 20 đối tượng trong vụ đoàn 'quái xế' tông tử vong cô gái 27 tuổi ở Hà Nội; Công an tìm bị hại vụ người bán cháo lòng mạo danh Cục phó Cảnh sát hình sự để lừa 'chạy án'; Công an TPHCM bắt người mẫu, diễn viên, ca sĩ sử dụng ma túy...

Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Thị Thu Sương (42 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) Trần Thị Hằng (43 tuổi) và Huỳnh Thị Bình (52 tuổi, cùng trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức đánh số đề. Ngoài 3 đối tượng trên, cơ quan Công an cũng quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng khác trong đường dây này. Tổng số tiền đánh bạc trong đường dây giao động từ 70 đến 100 triệu đồng/ngày.

Công an Hà Đông tạm giữ hình sự Trần Minh Hiếu về hành vi cướp giật tài sản, Tạ Xuân Hải về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, do lười lao động nên Hiếu nảy sinh ý định cướp giật điện thoại của người đi đường. Để che giấu hành vi phạm tội khi gây án, Hiếu đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng… và sử dụng xe máy mua trôi nổi trên thị trường nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau khi gây án, Hiếu đi lòng vòng trong khu vực nội thành rồi chờ đến đêm về qua cánh đồng xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa để giấu điện thoại mới về nhà. Tài sản cướp giật được Hiếu bán cho Hải.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Bình Thuận và TPHCM vào khoảng từ tháng 8/2024 đến ngày 9/10 do bị can Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, trú tại số 118/127A/62, đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình, TPHCM) thực hiện. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận xác định từ tháng 8/2024 đến ngày 9/10, Hoàng Văn Thảo dùng nhiều thủ đoạn gian dối, giả danh là cán bộ để chạy án, chiếm đoạt tài sản của nhiều người có liên quan.

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Bình đã không “xử lý nghiêm khắc” cán bộ có vi phạm và “ra quyết định đình chỉ thi hành án” theo yêu cầu tại kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp liên quan vụ THADS TP Đồng Hới “chống” kháng nghị của VKS tỉnh Quảng Bình. Như đã thông tin, ngày 27/2/2023, Ngân hàng TMCP Quân Đội (Ngân hàng MB) có đơn gửi Chi cục THADS TP Đồng Hới yêu cầu đình chỉ thi hành án đối với bà Phạm Thị Ngọc Tú và trả lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến khách sạn Green Star. Tuy nhiên, Chi cục THADS TP Đồng Hới không ban hành quyết định đình chỉ thi hành án mà 3 lần đưa tài sản nói trên ra đấu giá.

Công an TPHCM khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16/3/2023, Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, mở rộng chuyên án; lần theo dòng chảy ma túy để khui từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy. Qua đó, lực lượng chức năng triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên quận, huyện, liên tỉnh, thành phố; khởi tố thêm 630 bị can.

Ngày 14/11, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can để điều tra vụ cô gái 27 tuổi (trú tại Hà Nội) bị đoàn xe đi tốc độ cao tông trúng, tử vong. Trước đó, khoảng 0h15 ngày 3/11, chị N.N.Q (SN 1997, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, TP Hà Nội) dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, lúc này, một nhóm thanh niên điều khiển khoảng 30 xe mô tô, đi ngược chiều trên phố Trần Hưng Đạo, hướng về ga Hà Nội, với tốc độ cao lao đến. Chị Q. bị 2 xe máy tông trúng, tử vong tại hiện trường.

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản", xảy ra tháng 7/2020 tại Phòng 1004, tầng 10, khách sạn Thể Thao (số 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo thông báo: “Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản. Ai là người đã đầu tư đồng tiền GCA Coin được giao dịch trên trang web: GCACoin.io liên quan đến Công ty Cổ phần kết nối thanh toán toàn cầu (tên viết tắt là GPC, địa chỉ tại tầng 5, chung cư Diamond, số 1, Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để giải quyết.