Bản tin Hình sự: Học cách lắp ráp súng trên mạng để bán kiếm lời

Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Chung (SN 46 tuổi, Trưởng phòng Quản lý nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hoàng Kim Giáp) để điều tra về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Bà Chung bị khởi tố liên quan đến vụ 3 học viên cai nghiện ma túy tử vong tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Thống Nhất tiến hành điều tra vụ án mạng làm 2 người chết và 3 người bị thương xảy ra tại xã Gia Tân 3. Nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt, khoảng 19h ngày 20/5, nhóm đối tượng mang theo dao tự chế đến nhà ông Phạm Văn Tám (43 tuổi, trú tại ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3) và xảy ra xô xát đánh nhau.

Công an TP Bắc Giang cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) và Công an phường Mỹ Độ bắt giữ Ngô Văn Đô (SN 1969, trú tại phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang) sau 18 năm lẩn trốn. Đô là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ án mạng làm một người tử vong, xảy ra trên địa bàn xã Bình Minh, huyện Bù Đăng. Theo điều tra, Nguyễn Hoàng Hải (28 tuổi) đang đóng gói sầu riêng vào thùng hàng tại vựa sầu riêng thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau với một đồng nghiệp. Sau đó, ông N.V. T (47 tuổi) vào can ngăn thì bị Hải dùng dao đâm tử vong.

Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vừa triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe và đăng ký xe giả do đối tượng Lê Xuân Giáp (SN 1994) ở thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cầm đầu. Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 2 bộ máy để làm giả giấy tờ (bao gồm: máy tính, máy in màu, máy ép, máy Scan, máy dập, máy cắt, máy khắc dấu...) cùng nhiều con dấu giả, phôi đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Liên quan đến vụ xô xát tại trụ sở Công ty cổ phần quản lý bất động sản THT (La Khê, Hà Đông, Hà Nội) cách đây ít hôm, cơ quan điều tra đã xác định được 11 đối tượng và khởi tố vụ án để điều tra. Trước đó, anh T. nhân viên Cty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp cùng 3 người khác đến trụ sở Công ty CP quản lý bất động sản THT để tìm gặp người đối chiếu công nợ. Khi ngồi đợi ở phòng khách tầng 1, nhóm anh T. bị hơn 10 người đánh gây thương tích.

Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Trần Thị Hằng Nga (SN 1984) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nga giới thiệu là Giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động và cho biết công ty của mình làm thủ tục đi rất rẻ, cam kết thành công và rất ít khi bị trượt. Tin tưởng nên nhiều người đã chuyển tiền cho Nga để làm thủ tục đi du học, đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ…. Tuy nhiên, khi đã quá hẹn chờ, những người đưa tiền này vẫn chưa thể xuất ngoại.

Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đào Văn Tuấn (SN 1986) và Nguyễn Văn Sách (SN 1996) và Đặng Đức Tuyển (SN 1995, cùng trú ở huyện Phú Xuyên) để điều tra về hành vi tổ chức trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khi kiểm tra phòng hát quán karaoke trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 1 đĩa sứ đựng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy, 1 tẩu hút tự tạo bằng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, 1 thẻ nhựa…

Đinh Văn Hậu lên mạng học cách chế tạo súng rồi mua phương tiện, máy móc về lắp ráp súng để bán kiếm lời thì bị phát hiện, bắt giữ. Thời điểm bắt quả tang, cảnh sát thu giữ của Hậu 4 khẩu súng ngắn dạng rulo ổ xoay, 3 khẩu súng dạng súng bút cùng nhiều loại đạn. Khám xét nơi ở thu giữ thêm nhiều loại máy móc, linh kiện, dụng cụ nghi dùng để chế tạo súng.