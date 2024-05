Bản tin Hình sự: Cảnh sát giải cứu thiếu nữ bị lừa lên máy bay sang Campuchia

TPO - TIN NÓNG ngày 22/5: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 200 tỷ đồng; Truy nã kẻ giả danh đại tá Cảnh sát hình sự đi lừa đảo tiền tỷ; Cựu trưởng phòng TN&MT huyện móc nối lập khống hồ sơ bồi thường đất...

Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô khoảng 200 tỷ đồng. Theo điều tra, các đối tượng liên hệ với nhà cái lấy tài khoản Super KC2Q có mật danh “Kkc.xx”, trị giá 500.000 USD, rồi chia thành 87 tài khoản khác nhau, phân phối lại cho các đầu mối, con bạc cấp dưới để tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tổng số tiền giao dịch cá độ của đường dây này khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Trần Minh Hiếu (49 tuổi, quê Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Hiếu mạo danh là đại tá, đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và chuẩn bị lên cấp hàm Thiếu tướng, có khả năng lo giúp thủ tục tách thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho bà P.T.P. (ở TPHCM). Sau khi nhận tiền, Hiếu sử dụng vào mục đích cá nhân và cắt liên lạc với bà P.

Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Chánh (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Tân, Cà Mau) và 2 người khác để điều tra về hành vi "vi phạm quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất". Được biết, ông Chánh liên quan đến sai phạm ở dự án đầu tư xây dựng đường Phan Ngọc Hiển nối dài (khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm), gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 800 triệu đồng.

Công an Hà Tĩnh tạm giữ hình sự Trịnh Văn Sơn (SN 1993) để điều tra về hành vi giết người. Tối 20/2, Sơn và D. (SN 1992, trú huyện Can Lộc) cùng 3 người khác đến uống bia tại quán trên địa bàn xã Phú Lộc. Trong lúc uống bia, Sơn và anh D. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, anh D. dùng vật cứng đánh vào người Sơn. Bực tức, Sơn vào nhà bếp lấy dao rồi chạy ra đâm đối phương nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song đã tử vong.

Công an TP HCM xác định, bà Nguyễn Bạch Vân (56 tuổi, ngụ quận 1), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ tổng hợp Phát Đạt có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Vân làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND TP Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong và Công ty TNHH Golden Carp Asia... với mục đích giải ngân số tiền gần 23 tỷ đồng và chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ông B.V.B (trú tại Hải Phòng) đến Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm 350 triệu đồng để gửi cho con rể. Sổ tiết kiệm này ông B. đã gửi gần 1 năm, chỉ còn 1 ngày nữa là đến kỳ lĩnh lãi. Nghi ngờ có điều bất thường, cán bộ ngân hàng đã báo cáo sự việc lên cấp trên, đồng thời kéo dài thời gian làm thủ tục tất toán sổ tiết kiệm để liên hệ với người thân của ông. Ông B. cho biết, có người tự xưng cán bộ công an nói rằng số tiền trên liên quan đến đường dây ma túy và phải nộp toàn bộ để xác minh.

Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) phát hiện trên địa bàn phường Hải Châu xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán thuốc nổ từ Tây Nguyên về để "mua đi bán lại” kiếm lời và sử dụng vào việc đánh bắt cá nên đã lập án, đấu tranh. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ 272,92 kg vật liệu nổ, hơn 44 mét dây cháy chậm, 200 kíp nổ cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Nhận được hình ảnh con gái đang ở nhà ga Tân Sơn Nhất, do một người quen đang chuẩn bị lên máy bay nhìn thấy chụp hình gửi, anh H. (trú tại Quảng Trị) suy đoán con gái đang chuẩn bị lên chuyến bay sang Campuchia. Vì không thể liên lạc được với con, người đàn ông đã gọi điện thoại cầu cứu trung úy Nguyễn Duy - Công an xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Do ở xa, trung úy Duy đã nhờ bạn là cán bộ công an đến ngăn chặn. Do thiếu nữ không hợp tác, trung úy Duy đã nói chuyện qua điện thoại, giải thích cho thiếu nữ biết thủ đoạn lừa đảo, kịp thời ngăn chặn vụ việc.