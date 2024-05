Bản tin Hình sự: Vờ bắt chuyện để cướp giật điện thoại của phụ nữ

TPO - TIN NÓNG ngày 24/5: Đột kích bản doanh của ổ nhóm chuyên sản xuất, phát tán mã độc; Bắt nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương; Chủ doanh nghiệp đòi cựu Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 đưa 10 tỷ đồng để rút đơn tố cáo...

Công an TP. Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” do đối tượng H.N (28 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) cùng đồng bọn thực hiện tại Đà Nẵng. N. sắm máy tính và tuyển 8 đối tượng sử dụng các tài khoản của mạng xã hội LinkedIn để đăng bài viết quảng cáo sản phẩm, tuyển dụng, kêu gọi đầu tư nhằm thu thập dữ liệu điện tử nhằm mục đích sử dụng vào các hoạt động phạm pháp.

Mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố, ngày 23/5, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Phương Hoàng Kim, nguyên là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Mâu thuẫn từ việc xuất hóa đơn mua bán xe sang, bị cáo Duy Đức Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương) đưa nhiều thông tin lên mạng xã hội, gửi đơn tố cáo đến nhiều đơn vị chức năng nhằm mục đích "ép" ông Vũ Hùng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng phải đưa 10 tỷ đồng. Thời điểm này, ông Sơn cũng đang là Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389.

Trên địa bàn xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An vừa xảy ra một vụ cướp tài sản tại cửa hàng diện thoại. Nghi phạm là người đàn ông mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Đối tượng này vờ ngồi xem chiếc điện thoại rồi bất ngờ đứng dậy, rút từ thắt lưng một vật giống súng đe dọa nhân viên, yêu cầu đưa hộp điện thoại đang cầm trên tay. Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng.

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa bắt giữ một đối tượng mua bán chất ma túy lớn, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng. Quá trình khám xét, Công an thu giữ 480 viên ma túy tổng hợp; 2,8gam heroin; 1 khẩu súng trường carbine chứa 13 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng; 6 khẩu súng tự chế; 3 dao nhọn và 5 điện thoại di động.

Công an huyện Hoài Đức Đức (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Cao Cường (SN 1988, trú tại khu 5, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". Trước đó, trong lúc đi xe máy đến quán nước ở khu 7, thị trấn Trạm Trôi, Cường gặp anh Đ, trú tại thị trấn Trạm Trôi cùng một số người khác. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Cường nhặt điếu cày đánh trúng tay anh Đ. Mặc dù được mọi người can ngăn, đối tượng vẫn lấy thanh kiếm cài ở xe chém nạn nhân dẫn đến thương tích 48%.

Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Lý (SN 1994) và Trần Mạnh Hùng (SN 1997, cùng ở xã Định Hóa, huyện Kim Sơn) về hành vi "Cướp giật tài sản". Nạn nhân là chị A. trú tại huyện Kim Sơn. Trong lúc chị A. và một người bạn đang đạp xe thì bị 2 nam thanh niên trên điều khiển xe máy áp sát hỏi chuyện. Sau đó, đối tượng ngồi sau giật chiếc điện thoại di động chị để ở giỏ xe và tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương (34 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội "Tham ô tài sản". Trong thời gian làm kế toán tại Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Đỗ Thương Thương (34 tuổi, trú tại Hà Nội) đã lập các ủy nhiệm chi khống trên hệ thống phần mềm kế toán tập trung của bảo hiểm xã hội, thay đổi thông tin người thụ hưởng trên bảng kê chuyển tiền gửi ngân hàng, chiếm đoạt số tiền gần 70 tỷ đồng.