Người phụ nữ bị xử phạt vì báo tin giả tới fanpage công an tỉnh

TPO - Nhắn tin đến fanpage của Công an tỉnh Bình Dương với nội dung phản ánh bất cập trong quá trình giải quyết hồ sơ cư trú của công an phường, người phụ nữ bị triệu tập và xử phạt 2,5 triệu đồng vì báo tin giả, không đúng sự thật.

Ngày 25/5, Công an TP. Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã xác minh, làm rõ đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.X.N. (quê Bình Dương) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Trước đó, bà N. đã nhắn tin đến hộp thư điện tử của trang Fanpage Công an tỉnh Bình Dương với nội dung phản ánh bất cập về công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lĩnh vực cư trú của Công an phường Tân Hiệp.

Cơ quan công an sau đó đã liên hệ, mời bà N. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bà N. thừa nhận, do bản thân nhận thức chưa đúng, chưa nắm rõ quy trình công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lĩnh vực cư trú của cơ quan công an nên bức xúc, nhắn tin phản ánh lên trang Fanpage Công an tỉnh Bình Dương.

Quá trình làm việc, được công an hướng dẫn, giải thích, bà N. hiểu và thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

Bà N. được xác định hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, nên bị xử phạt với số tiền 2,5 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, khi có thắc mắc về các thủ tục hành chính, các nội dung quy định pháp luật, cần liên hệ các cơ quan chức năng để được hướng dẫn cụ thể; đồng thời cẩn trọng trong phát ngôn, bình luận trên các trang mạng xã hội.