Bản tin Hình sự: Nữ kế toán tham ô hàng chục tỷ đồng nhưng lại bị lừa sạch

Nguyễn Thị Lệ Chi (35 tuổi, trú tại TP. Quy Nhơn) lên mạng Facebook và đăng ký cho 2 con và 1 cháu tham gia cuộc thi marathon. Sau đó, các đối tượng yêu cầu Chi trao đổi qua Zalo và hướng dẫn đăng ký mua sản phẩm, được hoàn tiền. Tiếp đó, nhóm đối tượng lừa đảo đưa ra lý do sai cú pháp, sai lệch và yêu cầu Chi phải chuyển thêm tiền. Tổng số tiền Chi đã chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo là hơn 30 tỷ đồng. Điều đáng nói, Chi lợi dụng là kế toán tại một chi nhánh ngân hàng và chuyển tiền sang tài khoản cá nhân rồi chuyển cho nhóm lừa đảo.

Công an TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp với Công an tỉnh vừa bắt giữ Tân Minh Luân (44 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), đang bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Luân hợp tác làm ăn cùng nhóm 5 đối tượng ngụ các tỉnh Bạc Liêu, An Giang làm nghề môi giới, mua bán các loại đồ cổ, đá quý, cây cảnh… các đối tượng quay một đoạn video có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước và đi chào bán là "thiên thạch". Sau đó, ông C. (57 tuổi, trú tại Hà Nội) xem được video, thỏa thuận mua viên thiên thạch trên với giá 250 triệu USD. Khi lấy được 400 triệu đặt cọc, các đối tượng liền bỏ trốn.

Ngày 26/5, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Văn Sơn (SN 1993, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) về tội "Giết người". Trước đó, Sơn cùng nhóm bạn đến uống bia tại một quán nhậu trên địa bàn thôn Tiến Thịnh, xã Phú Lộc thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Tư D. (SN 1992) về việc sử dụng lưới bát quái đánh cá có bị công an xử phạt hay không. Trong lúc cãi vả, D. bất ngờ dùng cốc thủy tinh đánh vào đầu của Sơn gây chảy máu. Bực tức, Sơn chạy vào khu vực bếp của quán lấy 2 con dao cầm ra tấn công, đâm liên tiếp nhiều nhát trúng D. dẫn đến tử vong.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan Công an đã triệu tập người đàn ông đòi thu tiền phương tiện vào khu vực Cửa khẩu Kim Thành trái quy định. Trước đó, ngày 25/5, một clip được đăng tải có nội dung một người đàn ông đứng ra đòi thu 500 nghìn đồng/lượt xe chở hàng xuất khẩu đi vào khu vực bến bãi ở Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Số tiền trên là “tiền cổng vào cửa khẩu”.

Kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh có cửa hàng tại phường 5, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Cục QLTT Quảng Trị, đã phát hiện hàng trăm kính mắt vi phạm kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. Cụ thể là 380 sản phẩm kính mắt, trong đó 100 sản phẩm kính mắt thời trang nghi giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Gucci, Ray Ban và 280 sản phẩm kính mắt các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Số hàng này được bán với mức giá từ 60.000 đến 280.000 đồng/sản phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra vụ 2 người tử vong dưới rãnh cống thoát nước trên địa bàn. Tại hiện trường, xe máy biển số 60B5 - 277.23 ngã trên miệng rãnh cống thoát nước, cạnh đó là 2 nạn nhân.Vụ việc được phát hiện vào khoảng 1h ngày 26/5 tại km76 Quốc lộ 55 thuộc xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoàng Sơn (SN 2005, ngụ Đồng Tháp) và Trần Hữu Tính (SN 2011, ngụ thị xã La Gi).

Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đang tạm giữ hình sự đối tượng A Kên (SN 2005) và A Linh (SN 1999), cùng trú xã Ngok Bay, TP Kon Tum để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là hai nghi phạm đột nhập vào khu vực làm việc của Trường TH-THCS Ngok Bay (thôn Măng La, xã Ngok Bay, TP Kon Tum) cạy cửa, lục tung đồ đạc và lấy đi hơn 16 triệu đồng.