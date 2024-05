Bắt đối tượng bán thiên thạch giả với giá 250 triệu USD

TPO - Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt người đàn ông làm giả thiên thạch, sau đó rao bán với giá 250 triệu USD, khi lấy được 400 triệu đặt cọc, các đối tượng liền bỏ trốn.

Công an TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp với Công an tỉnh vừa bắt giữ Tân Minh Luân (44 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Luân bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 6/2020, Luân hợp tác làm ăn cùng nhóm 5 đối tượng ngụ các tỉnh Bạc Liêu, An Giang làm nghề môi giới, mua bán các loại đồ cổ, đá quý, cây cảnh…

Đến đầu tháng 8/2020, các đối tượng quay một đoạn video có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước và đi chào bán là "thiên thạch".

Sau đó, ông N.T.C. (57 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) xem được video, nên thỏa thuận mua viên thiên thạch trên với giá 250 triệu USD.

Ngày 12/8/2020, Luân cùng nhóm hẹn gặp ông C. ở khách sạn tại TP. Bạc Liêu để giao dịch. Do ông C. không đem theo nhiều tiền mặt, nên đưa trước 400 triệu đồng đặt cọc, và cùng nhóm bán về TP.HCM để lấy tiền thanh toán nốt.

Khi được một đoạn, Luân cùng cả nhóm quay đầu xe sang hướng khác bỏ trốn. Biết mình bị lừa, ông C. đến Công an tỉnh Bạc Liêu trình báo.

Qua giám định, viên đá màu xám trên không phải thiên thạch, chỉ là thạch anh thiên nhiên, nặng 1,28 gram.

Sau nhiều năm lẩn trốn, tháng 7/2023, có 3 đối tượng trong nhóm đến Công an TP. Bạc Liêu đầu thú. Các đối tượng còn lại bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bạc Liêu ra quyết định truy nã.

Ngày 25/5/2024, Tân Minh Luân bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Củ Chi, TPHCM.