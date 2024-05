Bản tin Hình sự: Nhận 25 triệu đồng/tháng để diễn cảnh khiêu dâm phát trực tiếp trên mạng

TPO - TIN NÓNG ngày 29/5: Một phó cục trưởng thuộc Bộ TN&MT bị bắt về tội ‘Nhận hối lộ’; 48 giờ truy bắt kẻ cướp cửa hàng điện thoại; Tên trộm cầm dao đột nhập nhà dân sục sạo gần 1 giờ đồng hồ...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ TN&MT về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bắt tạm giam 2 bị can khác có liên quan. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan".

Công an huyện Diễn châu (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Đức (SN 2006, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đức là nghi phạm dùng một vật giống súng và dao đe dọa, cướp hai chiếc điện thoại iPhone 14 Promax trên địa bàn huyện Diễn Châu. Đức khai nhận, do nợ nần và không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản và một mình thực hiện hành vi. Tài sản sau khi trộm được, Đức mang ra Hà Nội tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình thực hiện tiêu hủy các loại hàng hóa gồm: rượu, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ chơi trẻ em, quần áo, giày thể thao, đồ điện, thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu, xe đạp điện, phụ kiện ô tô và nhiều loại khác, có tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Đây là những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường mà lực lượng quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã tịch thu.

Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công Lê Đình Đạt (16 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi Trộm cắp tài sản. Đối tượng Đạt trèo tường rào đột nhập vào nhà dân, lùng sục trong nhà suốt gần một tiếng đồng hồ trước khi trộm chiếc xe SH. Sau hơn 10h gây án, tên trộm bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật khi đối tượng đang ở thành phố Vinh, cách vị trí gây án 150km.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa tiếp nhận trình báo của bà Q. (trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 600 triệu đồng qua mạng xã hội. Bà Q. nhận tin nhắn qua Messenger của một người quen. Người này gọi điện trò chuyện, gọi đúng tên của bà và một số người thân trong gia đình nên bà tin tưởng, chuyển cho người gọi điện số tiền 6 triệu đồng. Sau khi bị lừa, người phụ nữ liên hệ với tài khoản "thu hồi tiền bị lừa đảo" và làm theo hướng dẫn của đối tượng. Bà Q. tiếp tục nộp 600 triệu đồng và bị chiếm đoạt.

Đội QLTT số 6 (Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp TP Lạng Sơn kiểm tra xe tải thùng kín BKS 29H-521.20 do ông Chu Văn Đô (trú thôn Tam Lung, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển. Thời điểm kiểm tra trong xe ô tô cất giấu 4 tấn chân gà không có căn cứ xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa, được bảo quản đông lạnh, đã biến đổi màu sắc sang màu thâm đen, có hiện tượng chảy nước. Lô hàng có trị giá ước tính khoảng 180 triệu đồng.

Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đang xác minh xử lý đối với 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập trên đường tỉnh 903 thuộc ấp Tân Qui (xã Tân An Hội) vào tối 28/5, bị Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội CSGT - TT trên đường tuần tra, phát hiện. Lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ 2 cây đao, kiếm tự chế và đưa nhóm thanh thiếu niên này về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, 2/12 thanh thiếu niên nói trên có kết quả dương tính với ma túy.

Công an thành phố Lai Châu phát hiện một số đối tượng (có người Trung Quốc) có hành vi tổ chức livestream (phát trực tiếp) cảnh khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm để thu lợi bất chính qua ứng dụng QQlive (một ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc). Các đối tượng khai nhận, qua tìm hiểu cách kiếm tiền bằng livestream khiêu dâm trên không gian mạng qua ứng dụng QQlive của Trung Quốc đã trả tiền công cho người khác từ 200.000 đồng/giờ/người và 25 triệu đồng/tháng/người diễn cảnh khiêu dâm.