48 giờ truy bắt kẻ cướp cửa hàng điện thoại

TPO - Sau khi sử dụng hung khí khống chế nhân viên cửa hàng điện thoại để cướp tài sản, Vũ Văn Đức bỏ trốn ra Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 48 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ.

Ngày 29/5, Công an huyện Diễn châu (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Đức (SN 2006, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đức là nghi phạm dùng một vật giống súng và dao đe dọa, cướp hai chiếc điện thoại iPhone 14 Promax trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Trước đó, hơn 12h trưa 23/5, tại cửa hàng điện thoại của anh C.N.T (SN 1999, chủ cửa hàng điện thoại di động N.T) đóng ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, hai nữ nhân viên đang ở trong cửa hàng thì một nam thanh niên vào hỏi mua điện thoại di động.

Cửa hàng của anh T. nằm gần Quốc lộ 1, xung quanh là trường học, khu dân cư đông đúc. Tuy nhiên, do đang giờ nghỉ trưa nên ít người qua lại.

Thời điểm này, nam thanh niên bịt khẩu trang kín mít, đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống nắng. Khi nữ nhân viên đưa điện thoại ra cho nam thanh niên xem thì người này bất ngờ rút trong người ra một vật giống súng đe dọa, yêu cầu đưa hộp điện thoại đang cầm trên tay. Khi nữ nhân viên chống cự, Đức rút ra con dao nhọn, liên tục nói “đưa đây không tao đâm chết”.

Chỉ trong ít phút, sau khi ép hai nữ nhân viên vào trong phòng khóa cửa và cướp được hai chiếc iPhone 14 Promax trị giá khoảng 50 triệu đồng, nam thanh niên nhanh chóng dùng xe máy nhãn hiệu Vision màu đỏ, không có gương, bỏ chạy theo hướng Diễn Châu - TP Vinh.

Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do nghi phạm sử dụng các thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng như che kín mặt, thay đổi giọng nói, sử dụng sim rác để liên lạc và xe gắn biển kiểm soát giả.

Lần theo dấu vết camera an ninh dọc Quốc lộ 1, cơ quan Công an nhận định nghi phạm là người địa phương, có thời gian khảo sát cửa hàng và chọn thời điểm giữa trưa đi cướp một mình. “Nghi phạm chạy xe máy hướng vào TP Vinh nhưng thực chất là bắt xe khách ra Hà Nội để lẩn trốn nhằm đánh lạc hướng điều tra”, một điều tra viên vụ án cho hay.

Đến khoảng 14h chiều 25/5, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp Công an TP Vinh đã bắt được Vũ Văn Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, cách hiện trường gây án hơn 250km.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 1 xe máy, 2 điện thoại di động iPhone 14 Promax, 1 con dao và 3 điện thoại di động đối tượng sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận, do nợ nần và không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản và một mình thực hiện hành vi. Tài sản sau khi trộm được, Đức mang ra Hà Nội tiêu thụ.