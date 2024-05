Hết tiền tiêu, ‘phượt thủ’ cướp giật túi xách của người đi đường

TPO - “Phượt thủ” Nguyễn Thành Chung dùng băng keo che biển số xe, áp sát giật túi xách có điện thoại của hai bé gái ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 11/5, cơ quan CSĐT Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Chung (32 tuổi, ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 30/4, Chung điều khiển xe trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương, TP Phan Rang - Tháp Chàm đã thấy 2 cháu gái đang điều khiển xe máy điện có mang theo túi xách. Chung dùng băng keo đen dán biển số xe, điều khiển xe đi theo, áp sát và giật túi xách có 2 điện thoại rồi tẩu thoát.



Thông qua mạng xã hội, Chung đã bán 2 điện thoại nêu trên với giá 1 triệu đồng cho một người ở tỉnh Đồng Nai rồi lấy tiền tiêu xài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ Chung vào ngày 9/5 tại tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, Chung khai nhận đang trên đường “đi phượt” do hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Chung đã có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2021.