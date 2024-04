Đóng giả nhân viên bán hàng tại nhà để cướp giật tài sản của cụ già

TPO - Địa bàn Quảng Ninh xuất hiện các nhóm đối tượng đóng giả nhân viên bán hàng tại nhà. Các nhóm đối tượng này lợi dụng sơ hở để trộm cắp, cướp giật khi có cơ hội.

Ngày 7/4, thông tin từ Công an Tỉnh Quảng Ninh, gần đây trên địa bàn xuất hiện các nhóm đối tượng giả làm nhân viên của các trung tâm điện máy có thương hiệu lớn như Điện máy xanh, Mediamart.. mang theo các mặt hàng gia dụng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng giá trị thấp nhằm vào những gia đình có người già, ít hiểu biết để chào bán hàng giá cao, hoặc lợi dụng sơ hở của nạn nhân để trộm cắp, cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 5/4, Công an thành phố Hạ Long đã bắt giữ Trần Văn Hùng (SN 1987, trú tại tổ dân cư Phúc Lộc 1 và Trần Văn Tân, SN 1991, thường trú tại tổ dân phố Phúc Lộc 2, phường Trần Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) có hành vi giả làm nhân viên của “Điện máy xanh”.

Hai đối tượng này điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Suzuki màu trắng, biển kiểm soát 29D-123.12 đến tiếp thị bán đồ gia dụng (nồi cơm điện, bếp ga, bếp từ...) giá rẻ cho bà H.T.K (SN 1941, trú tại thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi, TP Hạ Long) đang ở nhà một mình sau đó cướp giật tài sản của bà K là 01 chiếc nhẫn vàng tròn 9999, khối lượng 01 chỉ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hạ Long thông báo ai là bị hại liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản do Trần Văn Hùng và Trần Văn Tân thực hiện, khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long (Đội Cảnh sát hình sự), để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Hiện Công an thành phố Hạ Long đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.