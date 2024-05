Vừa ra tù đã mang súng đi cướp giật

TPO - Vừa ra tù, Huỳnh Thế Vương đã rủ bạn tù mang súng đi cướp, bị người dân vây bắt ngay phi vụ đầu tiên.

Công an huyện Châu Thành (An Giang) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thế Vương (40 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang), để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Vương khai nhận, chiều 11/5, Vương rủ Ngô Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên) đi cướp tài sản của người đi đường. Tối cùng ngày, cả 2 đi xe máy trên Quốc lộ 91 phát hiện anh Nguyễn Hoàng Sơn (54 tuổi, trú huyện Châu Thành) đi xe máy chở theo vợ và con gái, trên cổ có đeo sợ dây chuyền vàng.

Liền đó, Hiếu điều khiển xe máy áp sát để Vương giật sợi dây chuyền trên cổ anh Sơn.

Bất ngờ Vương ngã xuống đường, anh Sơn liền chạy đến khống chế. Thấy đồng bọn bị bắt, Hiếu cầm dao chạy đến giải vây, còn Vương lấy súng mang theo trong người ra đe dọa.

Rất may, anh Sơn nắm được súng trên tay Vương, đồng thời tri hô người dân xung quanh tới giúp đỡ bắt giữ Vương, còn Hiếu lên xe tẩu thoát.

Công an thu giữ 1 dây chuyền vàng 18k có trọng lượng hơn 13 chỉ, 1 khẩu súng (chưa giám định), 1 bình xịt hơi cay, cùng nhiều tang vật liên quan.

Được biết, Vương và Hiếu mới thi hành xong án tù về cướp tài sản, vừa về địa phương.

Công an huyện Châu Thành đang huy động lực lượng truy bắt Hiếu.