Tài xế xe ôm công nghệ bị khách tấn công, cướp tài sản

TPO - Cơ quan công an đang điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị khách dùng dao tấn công, cướp tài sản ở huyện Nhà Bè, TPHCM.

Ngày 7/3, Công an huyện Nhà Bè (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị kề dao cướp tài sản trong bãi đất trống xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, nam tài xế xe ôm công nghệ chở vị khách khoảng 35 tuổi từ Bến xe Miền Tây về đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè.

Đến khu đất trống nằm ở cuối hẻm 1806 Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè), vị khách bất ngờ dùng dao kề vào cổ tài xế uy hiếp để cướp xe máy.

Bị tấn công, tài xế chống cự và bị vị khách đâm vào vùng cổ và vai. Sau đó, nạn nhân vùng dậy, chạy đến nhà dân xung quanh để kêu cứu. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa tài xế vào bệnh viện cấp cứu và báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với Công an TPHCM vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt được nghi phạm. Trưa cùng ngày, công an đưa nghi phạm trở lại hiện trường để thực nghiệm lại hành vi gây án.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.