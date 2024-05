Bản tin Hình sự: Tạo trang web giả mạo các cuộc thi để lừa đảo

TPO - TIN NÓNG ngày 30/5: Bắt giữ người bỏ quên trẻ mầm non trong ô tô ở Thái Bình; Giả mạo bác sĩ khiến bệnh nhi tử vong: Sở Y tế TPHCM vào cuộc; Bắt giữ tài xế xe máy húc văng đại úy công an; Tạo trang trang web giả mạo các cuộc thi để lừa đảo...

Công an TP Thái Bình vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phương Quỳnh Anh, người đưa đón học sinh từ nhà đến nhà Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (TP Thái Bình). Trước đó, Quỳnh Anh cùng tài xế ô tô 29 chỗ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2, trong đó có cháu T.G.H (SN 2019, ở huyện Vũ Thư). Đến chiều, người thân đến đón không thấy bé H. nên báo cáo nhà trường tìm kiếm, phát hiện cháu vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của trường. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã tiếp nhận đơn thư tố giác từ gia đình chị Vương Xuân Mai (32 tuổi, ngụ tại TPHCM) về việc ông Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi) giả mạo là bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tập vật lý trị liệu cho con gái 9 tháng tuổi khiến bé rơi vào nguy kịch và tử vong. Gia đình chị Vương Xuân Mai cho biết đã chính thức mời luật sư vào cuộc để bảo vệ quyền lợi và thực hiện các thủ tục tố tụng liên quan...

Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, trú xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Mạnh Hùng” đăng tải nội dung nhận làm hồ sơ thi, cấp đổi, nâng hạng, phục hồi giấy phép lái xe ô tô và có rất nhiều người liên hệ với Hùng để làm hồ sơ thi bằng lái xe ô tô và nâng hạng bằng lái, chuyển tiền cho đối tượng.

Sau khi đi uống rượu về đến khu vực ngã ba Chuồng Trâu (xã Đường 10, huyện Bù Đăng, Bình Phước), Phạm Văn Hùng (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Phước) gặp tổ tuần tra Công an xã Đường 10 do đại úy Trịnh Văn Chung làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ. Do Hùng không đội mũ bảo hiểm nên công an đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng Hùng tăng ga bỏ chạy và điều khiển xe máy húc văng đại úy Trịnh Văn Chung tại trước cửa nhà. Không những vậy, Hùng tiếp tục thách thức, chửi bới, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và người đại úy Chung.

Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Hứa (SN 1969, quê huyện Kỳ Anh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do cần tiền để trả nợ, Hứa “nổ” có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo huyện, tỉnh, có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trang trại thành đất ở và làm dự án phân lô, bán nền với thửa đất rộng hơn 36.000m2 ở xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh). Hứa kêu gọi anh L.X.S. (SN 1986, trú huyện Kỳ Anh) góp vốn đầu tư. Tin lời, anh S. đã nhiều lần chuyển cho Hứa với số tiền 1,6 tỷ đồng. Nhận tiền, bị can trả nợ và tiêu xài cá nhân, không thực hiện dự án như cam kết.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện 2 trường hợp đưa tin sai sự thật về vụ cháy xảy ra tại địa bàn phường Trung Hòa, làm 14 người tử vong. Đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân” quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và giao dịch điện tử. Mỗi trường hợp bị xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng cùng trú tại TP Đà Nẵng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng dùng tài khoản Gmail, để tạo các trang web giả mạo các cuộc thi, thu hút người dùng truy cập và cung cấp thông tin cá nhân. Khi người dùng truy cập trang web giả mạo và điền thông tin, các đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo của họ. Các đối tượng đã khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.