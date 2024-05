Bắt giữ tài xế xe máy húc văng đại úy công an

TPO - Người đàn ông không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy rồi tông vào đại úy công an. Đối tượng sau đó dùng tay đánh vào mặt cán bộ công an và bị khống chế đưa về trụ sở để làm việc.

Ngày 30/5, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết, đã tạm giữ Phạm Văn Hùng (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 28/5, Phạm Văn Hùng điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Bình Phước đến nhà người quen tại thôn 6 (xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để uống rượu.

Đến chiều cùng ngày, Hùng điều khiển xe máy về nhà. Khi đi đến đoạn đường liên xã thuộc khu vực ngã ba Chuồng Trâu (thôn 6, xã Đường 10, huyện Bù Đăng) thì gặp tổ tuần tra Công an xã Đường 10 do đại úy Trịnh Văn Chung làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tại đây. Do Hùng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên công an đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, thì đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, tổ công tác đã truy đuổi yêu cầu dừng xe nhưng Hùng vẫn không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Khi về đến cổng nhà Hùng thì tổ tuần tra đuổi kịp và yêu cầu Hùng hợp tác làm việc. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà điều khiển xe máy húc văng đại úy Trịnh Văn Chung.

Không những vậy, Hùng tiếp tục thách thức, chửi bới, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và người đại úy Chung.

Lúc này, tổ công tác đã báo cáo về đơn vị để tăng cường lực lượng đến hỗ trợ, khống chế đưa Hùng về trụ sở công an.