Một nữ hải quan sân bay Cam Ranh bị bắt về tội ‘Nhận hối lộ’

TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nhung – công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh về tội “Nhận hối lộ”.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố 1 vụ án xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh. Cùng đó, cơ quan công an quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Nhung – công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh về tội “nhận hối lộ” và bắt tạm giam vị này 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Nhung tại nhà ga T2. Cơ quan công an đã thu giữ 1 laptop màu đen của bà này để phục vụ công tác điều tra.

Trưa 31/5, một lãnh đạo Tổng cục Hải quan xác nhận có sự việc trên. Theo vị này, vụ nhận hối lộ được xác định xảy ra trong thời điểm COVID-19 bùng phát. Ngay sau khi cơ quan công an quyết định khởi tố, lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan Khánh Hòa rà soát quy trình công tác, yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, chấp hành nghiêm nội quy của ngành.