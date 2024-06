Bản tin Hình sự: Trên đường đi nhà nghỉ, cặp vợ chồng sắp cưới gặp toán cướp mang súng

TPO - TIN NÓNG ngày 2/6: Cặp vợ chồng sắp cưới bị nhóm đối tượng mang theo súng cướp tài sản; Làm giả quyết định của chủ tịch tỉnh để chiếm đoạt 740 triệu đồng; Cô gái truy đuổi, tông ngã 2 tên cướp giật điện thoại...

Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố 11 bị can liên quan đến nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee tại hai tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên. Các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép thông tin của các cá nhân mà không được phép của chủ sở hữu và hành vi giúp sức cho đối tượng khác thực hiện việc công khai hóa trái phép thông tin riêng hợp pháp của nhiều cá nhân trên mạng máy tính, nhằm thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện KSND cùng cấp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Anh (37 tuổi) - công chức Địa chính xã Bãi Thơm (TP. Phú Quốc) về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Nguyễn Văn Nhưỡng (59 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Quốc Anh đã lập hồ sơ hợp thức hoá nhiều thửa đất chưa sử dụng thuộc quản lý của Nhà nước rồi chuyển cho ông Nhưỡng ký xác nhận nguồn gốc đất, trình thẩm định và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các thửa đất. Sau đó, Quốc Anh bán các lô đất cho người khác để thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã bắt tạm giam Quan Uy Quang (41 tuổi, ngụ quận 11) và Vũ Đức Trí (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Trước đó trưa 31/5, Quang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp) và áp sát, giật điện thoại iPhone 11 của chị C.T.L.H. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam) đang cầm trên tay rồi tẩu thoát. Bị cướp giật điện thoại, nữ sinh viên hô hoán, lái xe máy đuổi theo và tông vào xe máy của nghi phạm. Cú tông mạnh khiến cả 2 ngã ra đường.

Nguyễn Thị Hằng (SN 1980, trú tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã cấu kết với một số người ở các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa đưa những lời mời gọi, hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" làm việc tại nước ngoàiđối với một số người lao động trên địa bàn. Các đối tượng đã tuyển, vận chuyển, chuyển giao 7 người từ Việt Nam qua Thái Lan, rồi xuất cảnh trái phép sang Myanmar. Thực chất việc làm này của Hằng và nhóm đối tượng liên quan là nhằm mục đích cưỡng bức lao động, hưởng lợi bất chính.

Công an huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ Nguyễn Văn Phương (SN 2001), Nguyễn Ngọc Diệp (SN 2002) và Lữ Bữu Kha (SN 2003, cùng ngụ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, chị T.M.T cùng chồng sắp cưới là anh C.J.P (người Đài Loan – Trung Quốc) từ nhà ở xã An Thạnh 1 điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 993B đến thị trấn Cù Lao Dung để thuê khách sạn nghỉ. Khi đến cổng chào xã An Thạnh Tây, có 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô đuổi theo, ép xe chị T. vào lề, dùng súng, mã tấu khống chế, cướp của anh P. 10 triệu đồng và một chiếc nhẫn.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thiện Phúc (37 tuổi, trú tại xã EaTu, thành phố Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Do cần tiền tiêu xài nên Phúc đã nảy sinh ý định đi chiếm đoạt tài sản của người khác. Phúc mang theo một roi chích điện, điều khiển xe máy đi đến đường tỉnh lộ 8, gần khu công nghiệp Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột) và vào quán nhậu trú mưa. Phát hiện có người phụ nữ ở một mình, Phúc dùng roi chích điện dí liên tục vào người phụ nữ và giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Chí Linh (27 tuổi, trú huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Huỳnh Chí Linh khai nhận để thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai, đối tượng này đã huy động 5 cá nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và tại tỉnh Phú Yên tổng số tiền là 740 triệu đồng, góp vốn cho Linh để đi xin dự án. Sau đó, Linh làm giả 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.