Bản tin Hình sự: Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị vật liệu xây dựng rơi trúng đầu, tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 3/6: Diễn biến mới vụ tử thi có chân bị tách rời được phát hiện ở Đà Lạt; Triệu tập nhóm thiếu nữ đánh nhau giữa đường ở Hà Nội; Công an triệu tập 100 tài xế xe ôm công nghệ trong vụ 'nội chiến ong vàng'...

Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tiếp nhận tin trình báo của bà N. (71 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) về việc bị đối tượng mạo danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo bà N., bà nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo bà có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, đồng thời yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để chứng minh không liên quan. Do lo sợ nên bà N. đã chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng để xác minh.

Liên quan đến vụ 2 nhóm tài xế xe ôm công nghệ hãng "Be Group" lên mạng xã hội hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực hồ điều hòa Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan công an đã triệu tập khoảng 100 tài xế và tạm giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, thành viên nhóm “Hội BeBike Hà Nội” đăng thông tin lên nhóm với nội dung “hóng kèo giao lưu tối nay tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch giữa Be18 và Be37…”. Cơ quan chức năng xác định đây chỉ là bài viết với mục đích câu like, câu view, tăng sự tương tác trong nhóm. Tuy nhiên, đã có rất đông các thành viên khác theo dõi và tham gia.

Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát đi thông tin tìm người thân của tử thi được phát hiện tại khu vực đường Hoa Hồng, thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Theo đó, tử thi có khả năng là nữ giới, khoảng từ 20-30 tuổi, cao từ 1,45-1,55m, tóc đen và dài 50cm, hàm trên có 12 răng bọc sứ màu trắng, hàm dưới có 12 răng bọc sứ màu trắng, răng số 7 hàm dưới bên phải không bọc sứ (răng hàm). Người này mặc một bộ đồ vải, loại đồ bộ thường mặc ở nhà. Đó là loại áo vải dài tay màu trắng, mặt trước và mặt sau in họa tiết trang trí màu đỏ, in chữ BEAUTIFUL màu đỏ, nhãn hiệu ở cổ áo có chữ Mona màu đen, nút cài thân áo và hai ống tay bằng nhựa.

Tối 2/6, tại khu vực trước số nhà 141 Trần Khát Chân (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có khoảng 6 cô gái lao vào đánh 3 thiếu nữ khác. 3 nạn nhân mặc dù bị đánh nằm xuống đường nhưng nhóm đối thủ vẫn tiếp tục tấn công, túm tóc, đá vào người. Vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người qua lại tuyến đường Trần Khát Chân. Một số người dừng xe quan sát khiến tuyến đường bị ùn ứ. Cơ quan công an đang triệu tập nhóm đối tượng này đến cơ quan công an để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bắt giữ Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và THCS Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn (nguyên là Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS Na Ngoi giai đoạn 2020 - 2023) và Trương Xuân Cường (nguyên kế toán Trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS Na Ngoi) về hành vi Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khi đang giữ chức hiệu trưởng, ông Hùng đã chỉ đạo kế toán và một số người liên quan lập hàng loạt hồ sơ khống, lạm thu tiền học sinh để chiếm đoạt và sử dụng mục đích cá nhân hơn 370 triệu đồng.

Tối 2/6, anh Vũ Văn Ng (SN 1977, trú khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đang đứng dưới chân công trình của gia đình ở phố Thanh Niên thuộc khu 2, phường Bãi Cháy thì bị vật liệu xây dựng từ tầng 14 rơi vào ô tô, rồi sau đó bắn vào đầu. Ngay khi bị vật liệu xây dựng bắn vào đầu, anh Ng đã ngã ra bất tỉnh và được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì nạn nhân đã trong tình trạng ngừng tuần hoàn, chấn thương sọ não và tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Hai (SN 1990, trú tại thôn Đình, xã Thái Tân, Nam Sách) về tội "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy của Công an huyện Nam Sách làm nhiệm vụ tại đường Trần Phú, ra tín hiệu dừng xe máy 34B2-106.44 do Hai lái để kiểm tra. Không chấp hành, Hai lái xe đâm thẳng vào Tổ công tác khiến thượng úy Trần Văn Đoàn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự bị ngã xuống đường. Ngay lập tức, Tổ công tác khống chế đối tượng và kiểm tra nồng độ cồn của Hai cho kết quả là 0,605 mg/l khí thở.