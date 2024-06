Bản tin Hình sự: Người phụ nữ sắp sinh bị nhóm đối tượng hành hung giữa đường

TPO - TIN NÓNG ngày 6/6: 6 cầu thủ CLB Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt; Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; Người phụ nữ sắp sinh bị nhóm đối tượng hành hung...

Đào Văn Tiến (SN 1995, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) đến cửa hàng cầm đồ trên phố Đặng Dung (Ba Đình, Hà Nội) để đón vợ đang làm thủ tục cầm cố chiếc xe máy. Tiến thấy vợ đang xảy ra tranh cãi với anh L. (nhân viên cửa hàng). Hai bên lời qua tiếng lại, anh H. (cũng là nhân viên cửa hàng) và Tiến lao vào đánh nhau. Sau khi được can ngăn, Tiến bỏ đi mua 1 con dao bầu rồi quay lại cửa hàng cầm đồ đâm anh H., khi anh L. can ngăn thì bị đối tượng dùng dao đâm vào mạn sườn trái. Tiến đã có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can là cầu thủ của CLB Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Cơ quan chức năng xác định, các cầu thủ thi đấu dưới sức để CLB Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu thua trong 2 trận đấu nhằm đặt cược trên các trang web cá độ bóng đá và nhận 24 triệu đồng/người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là giai đoạn hai trong đại án, được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của bà Trương Mỹ Lan (người vừa bị TAND TP HCM tuyên án tử hình). Ở giai đoạn thứ hai, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tiếp tục bị đề nghị truy tố với 3 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Công an xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp nhận tin trình báo của chị P.T.T.L (SN 1988, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Huệ) về việc bị nhóm đối tượng nữ hành hung khi đang mang thai sắp sinh. Quá trình xác minh, Hồ Thị Hồng Thẩm (SN 1990, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) hẹn chị L. ra ngoài đường để trả số nợ 10 triệu đồng. Mặc dù đang mang thai gần sinh nhưng chị L. vẫn một mình đến điểm hẹn. Đến nơi, chị L. bị Thẩm và 2 đối tượng nữ khác xông vào túm tóc, dùng mũ bảo hiểm hành hung…

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp các đơn vị giải cứu thành công 36 người về nước an toàn, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã móc nối, tổ chức đưa nạn nhân sang Lào rồi bán cho các đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo quốc tế trên không gian mạng do người Trung Quốc cầm đầu ở khu vực Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tại tỉnh Bò Kẹo, Lào). Nạn nhân bị chúng khống chế, cưỡng bức lao động, ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc trực tuyến; ngày làm gần 20 tiếng, có trường hợp không được trả lương, bị các đối tượng đánh đập, quản thúc không cho ra ngoài.

Công an TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đang điều tra vụ trộm cắp tài sản tại Chùa Thiên Ấn. Nghi phạm Nguyễn Văn Thuận (SN 1995, thường trú tại tổ 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức) xin làm công quả và ở lại chùa. Do có ý định trộm cắp, nên Thuận khai tên giả và không đưa CCCD cho phía nhà chùa xem. Sau khi tìm hiểu và biết vị trí, tài sản trong từng kho, phòng ở chùa, Thuận rời khỏi chùa. Một thời gian sau đó, đối tượng quay lại chùa vào lúc đêm khuya để trộm cắp tài sản và bán cho những người mua hàng rong, để có tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc người phụ nữ bị đối tượng tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu đồng bộ hoá giấy tờ hộ khẩu... lừa đảo số tiền 2,5 tỷ đồng. Thông qua điện thoại, đối tượng yêu cầu chị P. (nạn nhân) cung cấp thông tin cá nhân, trong đó liên quan đến tài khoản ngân hàng. Tổng cộng trong vòng 5 ngày, chị P. đã bị mất 2,5 tỷ đồng trong tài khoản.