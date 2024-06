Lập công ty vận tải quốc tế làm 'bình phong' để buôn lậu

TPO - Đối tượng Nam lập công ty Vận tải quốc tế NA để làm "bình phong" thực hiện các hành vi buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam

Ngày 7/6, Công an TP. Đà Nẵng cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú tại TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (Địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để làm bình phong. Trên thực tế, đây là công ty “ma” không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu…

Quá trình điều tra, Công an đã xác định, Nam sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA thực hiện hành vi buôn lậu. Các hàng hóa gồm: loa, đồng hồ, quạt… các loại được Nam đưa từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng). Khi lô hàng ước trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa cập cảng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an điều tra mở rộng.