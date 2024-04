Cách vận hành đường dây buôn lậu hàng triệu bao thuốc lá

TPO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 10 (TPHCM) xác định, các đối tượng trong đường dây do Châu Ngọc Anh Khoa cầm đầu đã giao dịch mua bán hàng triệu bao thuốc lá lậu với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Buôn lậu 1 triệu bao thuốc lá

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 10 (TPHCM) cho biết, đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 7 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”, gồm: Châu Ngọc Anh Khoa (37 tuổi, ngụ đường An Dương Vương, phường 11, quận 6, TPHCM), Nguyễn Hoàng Dưỡng, Nguyễn Văn Hiếu (cùng 32 tuổi, quê Ninh Thuận), Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp (cùng ngụ tại huyện Cần Guộc, tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Phong (ngụ tại phường 11, quận 6, TPHCM). Trong đó, bị can Châu Ngọc Anh Khoa là kẻ cầm đầu, điều khiển hoạt động của đường dây buôn lậu.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 10 phát hiện Nguyễn Hoàng Dưỡng và anh rể của Dưỡng là Nguyễn Văn Hiếu có dấu hiệu buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu số lượng lớn nên báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận 10 cho tiến hành các biện pháp theo dõi, giám sát để phát hiện, xử lý.

Vào lúc 18h5 ngày 10/9/2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 10 phát hiện Dưỡng và Hiếu đang vận chuyển 3 bao tải thuốc lá bằng xe máy đến trước nhà số 14 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10 để đưa lên ô tô nên tiến hành kiểm tra, bắt giữ. Tang vật gồm 1.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet, Esse, Capri.

Khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Văn Hiếu tại một căn nhà trên đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5 thu giữ thêm 10.100 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá điếu hiệu Scott.

Tại Cơ quan điều tra, Dưỡng và Hiếu thừa nhận hành vi cùng nhau buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ tháng 1/2022 đến khi bị bắt. Trung bình cứ 1 tuần, Dưỡng và Hiếu tập kết thuốc lá về căn nhà trọ trên đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5 một lần, với số lượng trên 10.000 bao rồi đưa đi tiêu thụ.

Qua truy xét, cơ quan công an xác định trong thời gian trên, Dưỡng và Hiếu đã buôn bán trót lọt số lượng thuốc lá đặc biệt lớn, với số tiền đã thanh toán lên đến hơn 21 tỷ đồng, tương đương hơn 1 triệu bao thuốc lá.

Vận hành ti vi

Điều tra mở rộng, Công an quận 10 xác định Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây bán thuốc lá của Dưỡng và Hiếu. Khoa đăng ký thường trú tại đường An Dương Vương, phường 11, quận 6 nhưng thực tế không cư trú tại địa chỉ này.

Ban chuyên án xác định, Châu Ngọc Anh Khoa cùng đồng bọn, gồm Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp và Nguyễn Thanh Phong buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực sân chợ chợ Bình Chánh (ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Để qua mặt cơ quan chức năng, Khoa thuê 3 ki ốt trong khu vực sân chợ Bình Chánh. Hằng ngày, Khoa và đồng bọn tập kết số lượng thuốc lá rất lớn về chợ Bình Chánh. Sau đó giao cho Cường, Thái, Hiệp, Phong vận chuyển bằng xe máy đi các nơi tiêu thụ, mỗi chuyến chỉ vận chuyển dưới 1.500 bao để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an quận 10 thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai phá án. Vào 10h15 ngày 29/1, Phùng Văn Hiệp vận chuyển 1.020 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet từ chợ Bình Chánh đến đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân thì Tổ công tác bắt giữ.

Khoảng 11h30 cùng ngày, một Tổ công tác khác bắt giữ Nguyễn Thanh Phong cùng 900 bao thuốc lá điếu hiệu Jet khi Phong đang lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Cùng thời điểm, Tổ công tác thứ 3 của Công an quận 10 phối hợp Công an huyện Bình Chánh kiểm tra, bắt quả tang Châu Ngọc Anh Khoa, Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái đang bốc xếp 1.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại từ 2 ki ốt 3B, 9B ra khu vực sân chợ chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp ki ốt 3B và ki ốt 9B, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4.880 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Tại cơ quan điều tra, Khoa, Cường, Thái, Hiệp, Phong thừa nhận hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong thời gian dài. Khoa là đối tượng cầm đầu, Cường, Thái, Hiệp, Phong có vai trò giúp sức bốc xếp, phân loại, vận chuyển đi tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây do Châu Ngọc Anh Khoa cầm đầu đã giao dịch mua bán thuốc lá của các đối tượng khác của Khoa và đồng bọn với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.