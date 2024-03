Truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng

TPO - Ngày 29/3, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thị Minh Phụng (quê Bình Định, làm nghề kinh doanh vàng tự do), Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ Tây Ninh, kinh doanh vàng tự do) và 22 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.