Chủ tiệm kim hoàn và đồng phạm buôn lậu vàng qua biên giới lĩnh hơn 50 năm tù

TPO - Ngày 27/10, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án buôn lậu vàng qua biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Cụ thể, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Thanh Bình (58 tuổi, chủ tiệm vàng ở TP. Long Xuyên) 9 năm tù giam; Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP. Châu Đốc) 12 năm tù giam; Phan Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) 10 năm tù giam; Nguyễn Bình Minh (51 tuổi, ngụ huyện An Phú) 8 năm tù giam; Lê Văn Phi (32 tuổi) và Lê Văn Hậu (21 tuổi), ngụ TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) 7 năm tù giam, cùng về tội “Buôn lậu”.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bổ sung với 3 bị cáo Cường, Hùng, Bình 100 triệu đồng; bị cáo Minh 50 triệu đồng và tuyên tịch thu, sung công quỹ nhà nước hơn 188.000USD và 3 thỏi vàng (gần 3 kg vàng) cùng nhiều tang vật của vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2021, Trang Kiến Cường đến tiệm vàng Phước Nguyên (ở TP.Long Xuyên) gặp Nguyễn Thanh Bình để chào bán vàng nhập lậu nhưng Bình không đồng ý mua.

Đầu tháng 11/2021, Cường tiếp tục đến gặp Bình để chào bán vàng và nói đây là vàng của Tuốt ở Campuchia thì Bình đồng ý mua. Cường thỏa thuận mỗi lần sẽ bán cho Bình 3kg vàng với giá từ 58.300 - 58.900 USD/kg.

Sau đó, Bình và Cường hẹn địa điểm giao dịch ở nơi vắng người thuộc khu vực tổ 67, hẻm 1, đường Trần Hưng Đạo (khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) hoặc khu vực cặp (giáp) bờ kè sân vận động cũ tỉnh An Giang (đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình).

Để thực hiện, Cường rủ Phan Hùng cùng nhau hùn tiền mua USD của Bình để vận chuyển sang Campuchia mua vàng của Tuốt mang về Việt Nam bán cho Bình. Trong đó Hùng và Cường tham gia mỗi người hùn 1,5kg vàng (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Quá trình thực hiện, Cường liên hệ với Tuốt thỏa thuận mua vàng, còn Hùng được giao nhiệm vụ liên hệ với Lê Văn Phi vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia đưa cho Tuốt, rồi vận chuyển vàng từ Campuchia về TP.Châu Đốc, tiền công mỗi chuyến là 150 USD/kg vàng. Phi sẽ đưa Lê Văn Hậu tiền công là 500.000 đồng/lần để mang USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng về TP.Châu Đốc để Cường đưa tới TP.Long Xuyên bán cho Bình.

Tổng cộng Cường và Hùng đã 8 lần hùn mua bán vàng. Từ lần thứ 6 Cường cho Minh hùn mỗi lần 0,5kg vàng. Tiền lời sau khi trừ tiền công vận chuyển mỗi chuyến là 450 USD/3kg vàng. Sau 7 lần vận chuyển, mua bán trót lọt, đến lần thứ 8, đường dây bị công an triệt phá.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/1/2022, Cường điện thoại cho Tuốt ở Campuchia thông qua mạng xã hội hỏi mua vàng và được báo giá 175.800 USD/3kg. Sau đó Cường liên hệ Bình thỏa thuận bán với mức giá 176.700 USD/3kg vàng.

Đến 10 giờ ngày 10/1/2022, Cường mang bọc đen chứa 175.800 USD đến gửi tại quán trà sữa trên đường Nguyễn Thị Dung (TP.Châu Đốc) để giao cho Hùng cùng Phi, Hậu vận chuyển sang Campuchia đưa cho Tuốt, nhận 3kg vàng vận chuyển về quán trà sữa giao cho Cường mang về TP.Long Xuyên chuyển cho Bình.

Đến 11 giờ cùng ngày, Cường điều khiển xe gắn máy biển số 67G1-460.65 mang 3 thỏi vàng, bọc chứa 755 triệu đồng để trong cốp xe và 21.000 USD (vợ của Tuốt đổi trả lại cho Bình). Sau đó, Cường điều khiển xe chở Đỗ Hồng Ngó (vợ Cường) đến hẻm 1, đường Trần Hưng Đạo (TP.Long Xuyên) để giao vàng, tiền cho Bình.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Cường và Bình xuống xe trao đổi việc mua bán, Bình mở cốp xe để Cường lấy 2 bọc nilon bên trong chứa 3 thỏi vàng và 21.000USD trong túi quần ra bỏ vào cốp xe Bình. Sau đó Bình lấy 167.760 USD trả tiền mua 3 thỏi vàng cho Cường thì bị công an bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 3 thỏi kim loại vàng, 21.000 USD, 4 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan của Bình. Lực lượng công an thu giữ trên người Cường 167.760 USD, 2 điện thoại di động và thu giữ trong cốp xe của người này số tiền 755 triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan.

Khám xét khẩn cấp tại tiệm vàng Phước Quang của Bình (77 Nguyễn Trãi) và nơi ở của Bình tại tiệm vàng Phước Nguyên (8 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) công an thu giữ 24,2 tỷ đồng, 2.149.355 USD, hơn 5,7kg vàng các loại… Căn cứ kết quả giám định và định giá, 3 thỏi vàng tang vật có trọng lượng gần 3kg (gần 80 lượng), tổng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng.

Sau đó, Bình, Cường, Minh, Hùng, Hậu, Phi bị khởi tố để điều tra. Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tách vụ án để điều tra.

Trước đó, qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền rất lớn.