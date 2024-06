Bản tin Hình sự: Bán xe máy, điện thoại lấy tiền thuê nhà nghỉ với bé gái

TPO - TIN NÓNG ngày 9/6: Nhà streamer có tiếng bị trộm đột nhập, lấy sạch đồ nghề livestream; Người phụ nữ chi 50 triệu nhờ người đánh ‘dằn mặt’ đối thủ; Bán xe máy, điện thoại để thuê nhà nghỉ quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi...

Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh làm rõ vụ việc xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 14B của anh N.Đ.T (trú tại TP. Cẩm Phả) xảy ra hỏa hoạn tại địa bàn tổ 4, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình. Quá trình điều tra xác định, do mâu thuẫn trong sinh hoạt với chủ xe, Hoàng Quốc Huy (SN 1970, trú tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả) đã mặc áo mưa, che khẩu trang gần kín mặt đi đốt xe ô tô của nạn nhân.

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh lớp 6, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị một nhóm học sinh đang học tại một số trường THCS đánh, lột quần áo, ép hút thuốc lá. Qua xác minh, Công an huyện Chương Mỹ đã làm rõ 7 trường hợp liên quan đến vụ việc. Hiện cơ quan công an đã hướng dẫn nhà trường phối hợp gia đình các học sinh quản lý, giáo dục con em, phòng ngừa các hành vi vi phạm tái diễn. Đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Công an huyện Yên Định (Thanh Hoá) bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thị Phú đã nhờ Trịnh Duy Tuấn và Nguyễn Duy Hoàng tìm người đánh "dằn mặt" chị Trịnh Thị T (SN 1991) ở xã Yên Ninh, huyện Yên Định. Hai bên thỏa thuận sau khi xong việc, Phú sẽ trả cho các đối tượng này 50 triệu đồng. Khi phát hiện chị T. đi làm, nhóm đối tượng vượt và ép xe chị T. dừng lại, dùng gậy gỗ đánh vào tay, chân chị T. nhiều cái khiến nạn nhân bị gãy xương cẳng tay trái và nhiều vết thương ở tay, chân. Kết quả giám định thương tật là 18%.

Võ Thanh Khang (SN 1997, trú tỉnh Tây Ninh) làm công nhân cạo mủ cao su ở huyện Châu Thành (Tây Ninh). Tại đây, Khang quen biết cháu T. (SN 2011, trú huyện Châu Thành) và cả hai có tình cảm với nhau. Ngày 19/5, Khang rủ cháu T. đến nhà ở huyện Tân Châu chơi. Khang bán xe mô tô, điện thoại của mình để lấy tiền thuê nhà nghỉ và quan hệ tình dục với cháu T. Ngày 20/5, Khang không đưa cháu T. trở về nhà mà cả hai tiếp tục đi chơi ở huyện Tân Châu. Tối cùng ngày, Khang thuê nhà trọ ngủ và tiếp tục quan hệ nhiều lần với nạn nhân.

Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) triệt phá đường dây mua bán súng quân dụng với thủ đoạn tinh vi do Đỗ Ngọc Điệp (SN 1996, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cầm đầu. Điệp cùng đồng bọn đều là người tỉnh ngoài đến sinh sống tại TP Cẩm Phả và thường xuyên thay đổi nơi ở gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc bắt giữ. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 4 khẩu súng côn xoay, hơn 50 viên đạn và nhiều bộ phận, linh kiện của súng.

Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, quê Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Do nghiện game, thiếu tiền chi tiêu nên Hoàng đã đột nhập vào ngôi nhà của nam streamer - người làm công việc phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội trong dãy TT10 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, trộm 8 chiếc điện thoại di động đắt tiền, 3 máy tính xách tay.