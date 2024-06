Nhà streamer có tiếng bị trộm đột nhập, lấy sạch đồ nghề livestream

TPO - Nhà nam streamer - người làm công việc phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, trú tại Hà Đông (Hà Nội) bị trộm đột nhập cuỗm 8 điện thoại và 3 máy tính xách tay.

Ngày 8/6, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, quê Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đầu tháng 6/2024, anh N. trú tại TT10, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, trình báo về việc nhà anh bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp 8 chiếc điện thoại di động và 3 máy tính xách tay. Đây là thiết bị mà anh N. dùng để phục vụ công việc phát sóng, bán hàng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo nạn nhân, tối 31/5, những thiết bị trên vẫn còn, nhưng sáng 1/6, toàn bộ số tài sản trên bị kẻ gian lấy trộm. Công an quận Hà Đông xác định, đối tượng gây án đã đột nhập vào nhà anh N. lúc rạng sáng 1/6, theo lối ban công tầng 2.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Huy Hoàng. Đây là đối tượng không có công ăn việc làm, và thường xuyên tá túc tại quán game Gaming Z ở phường Phú La. Sau thời gian điều tra, Hoàng đã ra đầu thú và nộp lại số tài sản trộm cắp được.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai do nghiện game, thiếu tiền chi tiêu nên đã đột nhập vào ngôi nhà trong dãy TT10 trộm cắp tài sản. Hoàng trèo lên bốt điện vào cổng ngôi nhà, rồi leo lên ban công tầng 2. Do cửa ban công khóa không vào được, Hoàng sang ban công tầng 2 nhà bên cạnh nhưng vẫn bị khóa.

Đến ngôi nhà thứ 3, chính là nhà anh N., do không khóa, Hoàng vào căn phòng tầng 2, lấy trộm 8 chiếc điện thoại di động đắt tiền, 3 máy tính xách tay.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Hoàng mang về quán Gaming Z cất giấu. Chiều cùng ngày, đối tượng mang 4 điện thoại đi bán lấy tiền chi tiêu.

Đến khi đầu thú, Hoàng nộp lại 2 điện thoại iPhone, còn 3 máy tính xách tay đối tượng để ở ban công quán game, khi quay về Hoàng cho biết chỉ còn 1 chiếc...

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.