Cặp đôi U60 đột nhập trộm hơn 3,5kg vàng về nung chảy cất giấu

TPO - Lợi dụng lúc gia đình một chủ tiệm vàng ở tỉnh Đắk Nông ngủ say, đôi nam nữ U60 đã cạy cửa, đột nhập vào nhà, lấy trộm số lượng lớn vàng, bạc trị giá nhiều tỷ đồng rồi tẩu thoát trong đêm.

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thình (SN 1966, trú huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và Đặng Thị Thu Yến (SN 1967, trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h ngày 16/3, lợi dụng lúc gia đình anh Lâm Chí Hiến, chủ tiệm vàng Kim Ngọc Hiến (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) ngủ say, Thình và Yến cạy cửa, đột nhập vào nhà, cạy tủ trưng bày vàng, lấy trộm số lượng lớn vàng, bạc trị giá nhiều tỷ đồng rồi tẩu thoát trong đêm.

Đến khoảng 2 giờ ngày 18/3, tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Văn Thình và Đặng Thị Thu Yến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòa Minh (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Tổ công tác thu giữ tài sản với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng gồm: 580 triệu đồng tiền mặt, 4 túi vàng, có trọng lượng 3,5kg cùng nhiều công cụ, phương tiện gây án.

Ngay sau đó, hai đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai của đối tượng, sau khi bán một ít vàng được gần 600 triệu đồng, các đối tượng mua một số công cụ, phương tiện về để khò vàng thành cục cất giữ tránh bị phát hiện rồi tiếp tục lẩn trốn nhưng chưa kịp thực hiện thì bị Công an Đắk Nông bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Công an các tỉnh để điều tra, mở rộng vụ án nhằm xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.