Bản tin Hình sự: Mang dao chém hàng xóm vì bị vứt rác sang cửa nhà

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ ông Yang Chan W. (31 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và bạn gái người Việt Nam để điều tra về hành vi "Tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trước đó, khi kiểm tra căn hộ chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức (TP HCM), lực lượng chức năng phát hiện ông Yang Chan W. và bạn gái người Việt Nam đang sử dụng ma túy. Ông Yang Chan W. khai có mua ma túy về rồi rủ bạn gái cùng sử dụng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 gói nylon chứa ma túy và các dụng cụ để sử dụng.

Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thành (24 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Sau khi có được ảnh chụp cảnh khỏa thân của bạn gái mới quen, Thành đề nghị nạn nhân phải đưa tiền nếu không sẽ tung ảnh lên mạng xã hội. Đối tượng bị bắt giữ sau khi liên tục ép bạn gái chuyển tiền nhiều lần.

Liên quan đến vụ hai nhóm phụ nữ mâu thuẫn, xô xát nhau xảy ra tối 6/6 tại quán nhậu vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu, (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột), ngày 11/6, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đã khởi tố bổ sung tội cố ý gây thương tích để điều tra theo yêu cầu của một bị hại. Bởi trong vụ xô xát trên, một nạn nhân bị thương tích 9%. Công an đang tập trung mở rộng điều tra, phân loại đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra nhà kho tại phường Hải Yên, TP Móng Cái. Tại đây, tổ công tác phát hiện, thu giữ 13 bình kim loại màu xanh loại 47kg, bên trong có chứa 103,3kg khí N20; 1 vỏ bình kim loại màu xanh loại 47kg; 8 vỏ bình kim loại màu xanh loại 10kg; 58 vỏ bình kim loại nhiều màu loại 3kg và 1.250 quả bóng bay màu vàng bằng cao su chưa qua sử dụng.

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Đào Văn Đôn (SN 1987, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại cơ quan công an, Đôn khai nhận, do không có tiền chi tiêu cá nhân, lợi dụng nhiệm vụ quản lý kho hàng, đã di chuyển lô hàng 135 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra về nhà, dỡ niêm phong và thay vào đó là một túi cát rồi hàn lại như cũ đưa trả về kho hàng nơi mình làm việc.

TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Dương (SN 1977, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 9 năm tù tội “Giết người”. Dương cho rằng bị hàng xóm vứt rác sang cửa nhà mình dẫn tới hai bên “lời qua tiếng lại”. Trong cơn bực tức, Dương vác dao sang nhà đối diện chém đối phương tổn hại 35% sức khỏe.

Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Huỳnh Thanh Vũ (SN 2004, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị bắt sau 2 tuần lẩn trốn và đánh bạc ở Campuchia. Trước đó, anh K. điều khiển xe BKS 70K1-657.XX chở Vũ đi nhậu và hát karaoke. Do không đủ tiền trả, Vũ mượn xe của K. để mượn thêm tiền người bạn khác nhưng không được. Vũ nói dối K. rằng xe hết xăng và yêu cầu bạn đưa tiền để mình đổ xăng. Tin tưởng, K. đưa tiền rồi quay trở lại phòng hát karaoke, còn Vũ điều khiển xe đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bán lấy tiền qua Campuchia đánh bạc.

TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Lan Anh, nguyên kế toán Trường tiểu học Chi Lăng, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh mức án 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Trong thời gian làm việc tại Trường tiểu học Chi Lăng (quận Gò Vấp) Lan Anh được giao nhiệm vụ phụ trách kế toán. Lợi dụng sự thiếu kiểm tra của hiệu trưởng, bị cáo đã lập các chứng từ khống, chi tiền để chuyển 1,6 tỷ đồng vào tài khoản của bà Loan (tiểu thương). Sau đó, bà Loan rút tiền, đưa lại cho Lan Anh 1,4 tỷ đồng (trừ 10% thuế VAT).