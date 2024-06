Công an truy tìm nghi phạm vụ án hiếp dâm ở Hà Nội

TPO - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang truy tìm nghi phạm là nam giới tên Hoàng, trong vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn phường Nhân Chính.

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2022 đến ngày 27/02/2023, tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Ngày 23/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" để điều tra làm rõ vụ án.

Cơ quan công an xác định đối tượng tình nghi có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi tên là “Hoàng”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch của đối tượng.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Cơ quan công an thông báo, ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân theo số 0866.183.988 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc.