Bản tin Hình sự: Tìm kiếm thiếu nữ mất liên lạc với gia đình gần 20 ngày

TPO - TIN NÓNG ngày 13/6: Bắt giám đốc doanh nghiệp vận tải biệt danh ‘La điên’ ở Thái Bình; Mâu thuẫn với ‘đàn chị’, hai nữ sinh bị bắt quỳ gối và tát vào mặt; Bắt một phó chủ tịch huyện vì sai phạm ở 'thủ phủ' khoáng sản...

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Sơn La (biệt danh "La điên"), để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định của Điều 356 trong Bộ luật Hình sự. Bị can “La điên" ở Thái Bình được biết đến với tư cách là chủ của một doanh nghiệp vận tải xe khách, sở hữu thương hiệu nhà xe Mạnh La, hoạt động chủ yếu là các tuyến xe từ Thái Bình đi các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP HCM.

Công an TP Tân An (Long An) khởi tố bị can Hà Dương Nhựt Kha (26 tuổi, trú tại Long An) để điều tra làm rõ về tội "Gây rối trật tự công cộng". Kha cùng 5 thanh niên đi 3 xe máy đến tiệm spa trên đường Trần Phong Sắc, phường 4, TP Tân An. Sau đó, Kha cùng với một thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt vào bên trong cầm vật giống khẩu súng ngắn chỉ thẳng vào trong. Khi thấy 5 thanh niên ngồi ngay cánh cửa, nghi ngờ những người này sẽ đánh trả, Kha lấy khẩu súng bắn đạn cao su giấu trong người bắn 4 phát vào trong nhưng không ai bị thương.

Lê Thị Mỹ Nga (SN 2005, trú huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) hẹn T. (SN 2008, trú TP Cần Thơ), và A. (SN 2008, trú tỉnh Hậu Giang) đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tại đây, cả 3 ngồi chung bàn uống nước và nói chuyện. Khoảng 5 phút sau, Nga bắt T. và A. quỳ gối xuống nền gạch để tát. Khi Nga tát A. được 4 cái thì các học sinh khác đến can ngăn. Lúc này, Nga quay sang dùng tay đánh, chân đá vào người T. Với hành vi trên, Lê Thị Mỹ Nga bị truy tố về tội “làm nhục người khác”.

Cơ quan công an đã bắt được Lê Thị Hiền (24 tuổi, trú tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) là người trốn khỏi Trại giam số 6 (Bộ Công an). Bị cáo Hiền bị tuyên phạt 42 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian cải tạo tại trại giam, lợi dụng núi rừng hiểm trở, Hiền đã liều lĩnh chạy trốn vào ngày 12/6.

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can ông Trần Đức Lợi (SN 1978, trú tỉnh Nghệ An) - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp và Nguyễn Văn Khoa (SN 1983, trú tại TP Vinh) - Giám đốc Công ty cổ phần môi trường Việt Anh, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có xảy ra tình trạng lập khống báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường để thanh toán tiền ngân sách, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Ngày 26/5, K. (14 tuổi, trú xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) rời khỏi nhà và mang theo giấy khai sinh. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình ông T.V.T (42 tuổi) tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan công an. Đến nay đã gần 20 ngày nhưng gia đình vẫn không có thông tin gì về thiếu nữ này. Hiện chính quyền địa phương đã vào cuộc tìm kiếm giúp gia đình.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian vừa qua, trên các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, xuất hiện nhiều nhóm và fanpage đăng thông tin thu mua "bọ xít đen" với giá cao không hạn chế số lượng, với lý do thương lái Trung Quốc sẽ mua để làm thuốc. Tuy nhiên, việc mua bán bọ xít đen qua mạng xã hội có nguy cơ cao về lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.