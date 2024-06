Bản tin Hình sự: Nhiều phụ nữ sập bẫy lừa lấy chồng giàu sang

TPO - TIN NÓNG ngày 15/6: Công an vào cuộc xác minh giám thị ép thí sinh mang bài thi ra nhà vệ sinh để chụp ảnh ở Bắc Ninh; Can đánh nhau lúc hát karaoke, chủ nhà bị khách đánh tử vong; Bé gái 10 tuổi nghi bị hiếp dâm khi đang ngủ trong nhà...

Cơ quan công an vào cuộc xác minh vụ phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội giám thị ép thí sinh thi vào lớp 10 mang bài thi ra nhà vệ sinh để chụp ảnh ở trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phụ huynh phản ánh sự việc giám thị yêu cầu thí sinh thi vào lớp 10 mang bài thi môn toán ra ngoài phòng thi, sau đó dùng điện thoại chụp bài thi của thí sinh.

Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Hoàng Hiển (SN 1984, trú huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, trưa 10/6, Hiển tham gia ăn nhậu tại nhà anh N.N.L. (SN 1984), cùng với L.T.V. (SN 1990) và một người khác cùng ngụ huyện Tiểu Cần. Khoảng 13h cùng ngày, trong lúc hát karaoke thì Hiển và V. xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Lúc này, anh L. can ngăn thì bị Hiển dùng búa đánh vào đầu gây thương tích.

Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đang điều tra, truy xét đối tượng liên quan đến việc một bé gái nghi bị hiếp dâm vừa xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, buổi sáng khi cha mẹ đi làm, bé Đ.N.V. (10 tuổi, ngụ xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) nằm ngủ cùng em trong nhà. Sau khi cha mẹ đi làm về phát hiện con có biểu hiện bất thường nên hỏi thì bé cho biết vừa bị một người đàn ông hiếp dâm khi đang nằm ngủ.

Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra vụ việc ông N.H.A. (46 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) tử vong tại một khách sạn. Trước đó, ông A. cùng một số người bạn đi nhậu. Sau cuộc nhậu, ông A. và cùng hai phụ nữ đến khách sạn ở thành phố Vĩnh Long thuê phòng ngủ. Sáng hôm sau, cả 3 người tiếp tục đi chơi thì ông A. có biểu hiện mệt, nôn ói nên đến một phòng khám ở thành phố Vĩnh Long kiểm tra và tiêm thuốc. Ngày hôm sau, hai người phụ nữ về nhà, còn ông A. ở khách sạn. Khi quay trở lại họ phát hiện ông A. tử vong.

Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, bắt giữ hai bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm Lê Hồng Oai (32 tuổi) và Trần Hồng Sang (30 tuổi, em ruột Oai) - cùng ngụ TP Long Xuyên). Theo hồ sơ, năm 2022, anh em Oai và Sang đã cùng nhau cướp tài sản tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, rồi bỏ trốn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch huyện Nhơn Trạch, do vi phạm kê khai tài sản không trung thực. Bà Nguyễn Thị Giang Hương quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho Tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Trước đó, bà Hương bị một nhóm người chiếm đoạt hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản...

Công an phường Tân Phú phối hợp Công an TP Thủ Đức điều tra vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ vào tiệm làm tóc lấy trộm tài sản. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 14/6, tại tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Nam Cao (phường Tân Phú, TP Thủ Đức). Người phụ nữ vờ nghe điện thoại lấy trộm 1 cây vàng của chủ tiệm tóc. Theo chị N.T.P. (35 tuổi, chủ tiệm) tài sản bị mất gồm một cây vàng và 2 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra vụ án “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Danh Thị Mau (SN 1972) và Nguyễn Thị Loan (SN 1984, cùng trú tại tỉnh Bạc Liêu) tiếp cận, dụ dỗ, thuyết phục các nạn nhân rằng sẽ mai mối lấy chồng giàu, cuộc sống sung sướng, có tiền gửi về gia đình, toàn bộ chi phí từ Việt Nam sang Trung Quốc đều do các đối tượng chi trả và hứa hẹn cho gia đình họ từ 90-120 triệu đồng/người. Sau khi đưa nạn nhân sang Trung Quốc, các đối tượng mai mối cho những người đàn ông Trung Quốc với số tiền từ 300 - 400 triệu đồng/người.