Mang trâu ra đồng chọi rồi cá cược ăn tiền, 5 người đàn ông bị bắt giữ

TPO - Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức chọi trâu ăn tiền vào thời điểm tờ mờ sáng và chọn những khu vực đồng ruộng vắng người nằm giáp ranh giữa các huyện.

Ngày 17/6, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một nhóm 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu.

Trước đó, Công an huyện Anh Sơn phát hiện trên địa bàn huyện này nổi lên tình trạng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ thỏa thuận đặt cược tỉ lệ thắng thua bằng tin nhắn mạng xã hội. Sau khi đã thỏa thuận, các đối tượng hẹn nhau ở những bãi đất vắng người rồi tổ chức chọi trâu ăn tiền.

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, rạng sáng 17/6, Công an huyện Anh Sơn bắt quả tang nhóm 5 đối tượng đang có hành vi chọi trâu ăn tiền tại khu vực đồng ruộng hoang vắng ở xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con trâu đực, 5 điện thoại di động, 1 xe ô tô tải.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường tổ chức các buổi chọi trâu để ăn tiền. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, những buổi chọi trâu sẽ được tổ chức lúc tờ mờ sáng ở những khu vực giáp ranh với các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông. Bước đầu, cơ quan công an chứng minh được số tiền các đối tượng này đánh bạc là gần 40 triệu đồng.

Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định.