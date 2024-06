Chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt vì để ‘cát tặc’ lộng hành

TPO - Chủ tịch và phó chủ tịch cùng 2 cán bộ khác ở một xã thuộc huyện Lâm Hà, Lâm Đồng vừa bị bắt tạm giam vì buông lỏng quản lý, để “cát tặc” khai thác cát trái phép trên địa bàn trong thời gian dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Cà Đức Hom (51 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phi Tô, hiện là Chủ tịch UBND xã Nam Hà, huyện Lâm Hà); ông Nhan Thế Anh (41 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã Phi Tô) và 2 cán bộ cấp xã để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu, công an điều tra xác định 4 cán bộ này có liên quan đến vụ án khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại thượng nguồn thủy điện Đạ Cho Mo (xã Phi Tô) do đối tượng Khổng Văn Quý (37 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) cầm đầu mà Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Lâm Đồng đã khởi tố trước đó.

Cụ thể, ngày 8/10/2023, lực lượng công an đã bắt quả tang Khổng Văn Quý đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép dưới lòng hồ thủy điện Đạ Cha Mo. Tại hiện trường có hơn 400m³ cát đang được tập kết ven bờ chờ đưa đi tiêu thụ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 1 đến tháng 10/2023, Quý khai thác hơn 6.000m³ cát (trị giá hơn 2,1 tỷ đồng), sau đó bán một phần cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.Đà Lạt và các huyện Lâm Hà, Đức Trọng; phần còn lại tập kết tại 3 địa điểm trên địa bàn xã Phi Tô.

Mở rộng điều tra vụ án khai thác khoáng sản trái phép, Cơ quan điều tra xác định 4 cán bộ nói trên đã buông lỏng quản lý, để đối tượng Quý tổ chức khai thác cát trái phép trên địa bàn trong thời gian dài, gây dư luận bức xúc tại địa phương.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.