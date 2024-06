Bản tin Hình sự: Cặp vợ chồng trình báo mất trộm tiền, vàng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cất trong phuy lúa

TPO - TIN NÓNG ngày 18/6: Cảnh sát điều tra thông tin một cán bộ ở Đồng Nai bị đe dọa tính mạng; Phiên toà xét xử ‘đại án ngành đăng kiểm’ kéo dài 3 tháng; Bộ Công an đột kích quán bar lớn ở TPHCM, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan ma tuý...

Theo trình bày của ông Huỳnh Thanh Phương - Chủ tịch Hội Nông dân phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, một người quen cho hay có người đã theo dõi và giết hụt ông vào ngày 9/6 vừa qua, khi ông đi từ TPHCM về TP Biên Hòa. Đối tượng đe dọa sẽ tiếp tục “xử lý” ông Phương. Ông Phương đã báo cáo với Công an TP Biên Hòa và gửi kèm tư liệu liên quan đến vụ việc. Theo ông Phương, thời gian gần đây, bản thân ông không có mâu thuẫn với ai; đồng thời mong muốn cơ quan chức làm rõ để ổn định tinh thần làm việc và yên tâm sinh sống.

TAND TPHCM ban hành quyết định đưa vụ ‘đại án ngành đăng kiểm’ ra xét xử sơ thẩm. Theo đó, phiên tòa diễn ra từ ngày 18/7 đến ngày 18/10. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát truy tố 254 bị can với 11 tội danh. HĐXX triệu tập 56 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Hơn 100 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Cáo trạng cho biết, các bị can đã tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính với tổng số tiền là 46 tỷ đồng (trong đó giao nộp trong giai đoạn truy tố 7,8 tỷ đồng) và 113.000 USD.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nắm được thông tin quán bar Phương Lâm (44 Gò Dầu, Tân Phú, TPHCM) có biểu hiện mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy công khai tại quán. Quán bar Phương Lâm được đầu tư dàn âm thanh, ánh sáng có giá trị gần 50 tỷ đồng, hoạt động xuyên đêm đến 4h sáng hôm sau. Điều đáng nói, hằng đêm tại quán có DJ và vũ công biểu diễn, trong menu của quán có shisha và bóng cười. Nhân viên tại quán có hành vi chào mời và bán ma túy công khai cho khách. Điều này khiến cho lượng khách đến quán ngày một đông.

Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Vũ Thị Hải Truyền – Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn 2 sau bài điều tra của báo Tiền Phong. Bà Truyền bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định số tiền bà Truyền chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng.

Bố mẹ đi cạo mủ cao su, em Đ.N.V (SN 2014, ở ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) ngủ ở phòng khách cùng với em nhỏ thì có một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà. Khi đến chỗ V. ngủ, đối tượng dùng dao khống chế, hiếp dâm bé gái. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng này cướp một chiếc điện thoại cùng một chiếc xe máy của gia đình rồi tẩu thoát. Công an xác định nghi phạm Nguyễn An Bình (SN 1976, trú phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) và truy nã để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, trú phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng đang bị truy nã về tội "Giết người". Trong thời gian 33 năm lẩn trốn, Hùng thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều địa điểm ở các địa phương khác nhau, lợi dụng các khu vực hẻo lánh để lẩn trốn. Đồng thời, đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của người khác để tránh sự nghi ngờ của nhân dân tại địa phương và cơ quan chức năng.

Công an TP Quy Nhơn đang điều tra, làm rõ vụ một cặp vợ chồng ở phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) trình báo bị mất trộm vàng và tiền được cất giấu trong 2 phuy lúa để trước hiên nhà. Số tài sản bị mất trộm gồm 600 triệu đồng tiền mặt và vàng với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng. Tất cả tiền vàng được vợ chồng nạn nhân chia nhỏ ra và bỏ trong nhiều túi màu đen, quấn lại rồi cất giấu trong 2 phuy lúa.