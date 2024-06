Khởi tố 5 cán bộ xã, thị trấn ở Nam Định sai phạm liên quan đất đai

TPO - Từ 2011 - 2023, ông Trần Văn Mạnh (nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải) cùng nhóm cán bộ xã đã làm trái công vụ trong việc tổ chức ký hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất, sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là cán bộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Các bị can gồm: Trần Văn Mạnh (SN 1969, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng - nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải); Nguyễn Văn Quân (SN 1965, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải); Hoàng Văn Thành (SN 1961, nguyên Trưởng Công an xã); Vũ Văn Đảng (SN 1962, nguyên cán bộ địa chính xã) và Nguyễn Quang Chư (SN 1958, nguyên là Công an viên thường trực xã).

Theo Công an tỉnh Nam Định, trong số 5 bị can có Trần Văn Mạnh được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, còn lại bị tạm giam.

Điều tra ban đầu xác định, năm 2011 - 2023, các cán bộ của UBND xã Nghĩa Hải nói trên đã làm trái công vụ thực hiện ủy quyền của UBND huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất, cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái quy định tại khu vực Cồn Xanh.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại về tài sản và thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước.

Đến khi Nhà nước có chủ trương thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội tại khu vực Cồn Xanh, một số người dân chưa đồng thuận gửi đơn thư khiếu kiện vượt cấp tại các cơ quan của Trung ương, địa phương, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và chính quyền các cấp.

Vụ án đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.