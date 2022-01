Cán bộ địa chính xã bị khởi tố vì hứa hẹn bán 12 lô đất không qua đấu giá

TPO - Ngày 29/1, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có thông báo về việc xuất hiện tình trạng mạo danh cán bộ điều tra để yêu cầu người thân đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ, chuyển tiền để “chạy án”.

TPO - Ngày 27/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 4 bị can, trong đó có Cục trưởng và Phó cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về tội “nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.