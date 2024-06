Bản tin Hình sự: Công an Hà Nội phá đường dây mua bán cần sa

TPO - TIN NÓNG ngày 20/6: Giả danh phó trưởng Ban Nội chính Trung ương để chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng; Độc chiêu lừa đảo 'đầu tư 1 tỷ đồng thưởng 5 chỉ vàng'; Tạm giữ đối tượng mang xăng đốt nhà người tình...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Anh Vũ (56 tuổi, ngụ TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trần Anh Vũ đã giả danh là phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đưa ra các thông tin gian dối về việc có khả năng giúp vay vốn ưu đãi, mua nhà đất với giá rẻ để chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng của một người phụ nữ.

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Đức An (34 tuổi, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi đe dọa giết người. Đặng Đức An có hành vi đánh vợ, khi nạn nhân về nhà mẹ đẻ, đối tượng này còn nhắn tin, gọi điện đe dọa giết cả nhà mẹ vợ. An còn đến nhà mẹ vợ dùng dao đe dọa tấn công làm 1 người bị thương, đi vào các phòng trong nhà, lục lấy đồ của vợ rồi mang đi.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Đại Lộc Land (gọi tắt Công ty Đại Lộc Land) địa chỉ trụ sở cũ 76/8 phố Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc góp vốn đầu tư kinh doanh. Công ty Đại Lộc Land hoạt động lĩnh vực bất động sản có giới thiệu dự án tại xã Tân Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đang cần vốn để kinh doanh. Khi khách hàng đầu tư vào Công ty với số tiền cứ 1 tỷ đồng sẽ được thưởng 5 chỉ vàng SJC và nhiều loại phần thưởng khác.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa hoàn tất kết luận điều tra, gửi Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Quân (tức Quân “Idol”, SN 1991, ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về tội danh "Đe dọa giết người". Theo cơ quan điều tra, vào tháng 6/2023, qua các mối quan hệ xã hội, Quân "Idol" biết Công an thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đang điều tra việc làm ăn của mình. Ngày 8/6/2023, Quân dùng điện thoại gọi trực tiếp cho cán bộ công an, đe dọa: "Tau là Quân Khe Sanh đây, giết cả nhà bây chơ, không biết súng nổ nhà bây ngày mô, con cái bây đi học liệu đó…".

Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tạm giữ Trần Văn Toàn (31 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi phóng hỏa đốt nhà. Toàn và chị C.T.P. (ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng) có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, Toàn và chị P. người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì nghi ngờ chị P. kêu người chém mình nên Toàn nảy sinh ý định đốt nhà chị P. để trả thù. Toàn mua xăng đem đến nhà chị P. đổ vào nhà rồi châm lửa đốt. Hàng xóm phát hiện kịp thời nên dập được đám cháy, nhưng căn nhà vẫn bị cháy một phần...

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy là cần sa với số lượng lớn trên mạng xã hội, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu và các “chân rết”, thu khoảng 7 kg ma túy. Các đối tượng thuê phòng tại một chung cư cao cấp để làm nơi cất giấu và vận chuyển ma túy. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ khoảng 7 kg ma túy cần sa và một số tang vật khác.

Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store do bà Nguyễn Thị Mai (SN 1993, trú tại tỉnh Cà Mau) làm chủ. Bên ngoài địa điểm kiểm tra này là địa chỉ của quán tạp hóa kinh doanh sữa, bỉm và nhiều đồ tiêu dùng thiết yếu khác. Hoạt động livestream, chốt đơn sản phẩm và đóng gói hàng hóa được thực hiện phía sâu bên trong quán tạp hóa gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Ước tính số lượng tang vật và hàng hóa vi phạm bị tạm giữ lên tới 10 tấn.