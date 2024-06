Đề nghị truy tố trùm giang hồ cả gan đe dọa giết cả nhà cán bộ công an

TPO - Lúc hay tin cán bộ Công an tìm hiểu việc làm ăn của mình, Quân “Idol” đã gọi điện đe dọa giết cả nhà cán bộ công an ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, vừa có kết luận điều tra, gửi Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Quân (tức Quân “Idol”, SN 1991, ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về tội danh "Đe dọa giết người".

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 6/2023, qua các mối quan hệ xã hội, Quân "Idol" biết Công an thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đang điều tra việc làm ăn của mình. Ngày 8/6/2023, Quân dùng điện thoại gọi trực tiếp cho cán bộ công an, đe dọa: "Tau là Quân Khe Sanh đây, giết cả nhà bây chơ, không biết súng nổ nhà bây ngày mô, con cái bây đi học liệu đó…". Quân đã gọi điện công khai đe dọa tính mạng của cán bộ công an và gia đình. Lúc gọi điện, Quân mở loa ngoài và dùng một điện thoại khác quay lại cuộc gọi này. Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án hình sự đe dọa giết người do một mình Quân thực hiện, uy hiếp đến tính mạng, sức khỏe của bị hại.

Như Tiền Phong thông tin, vào tháng 8/2023, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt, giữ người trái pháp luật do Nguyễn Quốc Quân (tức Quân “Idol”), Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường thực hiện vào ngày 17/8/2021 tại thị trấn Khe Sanh. Ngày 25/8/2023, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ để tiến hành bắt giữ Quân “Idol”, Mạnh, Cường.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng Quân, Mạnh, Cường, Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường để điều tra về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Quân “Idol” và 5 đồng phạm khác liên quan đến các tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quân “Idol” có vai trò chủ mưu trong vụ án vận chuyển 10kg ma túy, bị Công an huyện Cam Lộ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt vào tháng 2/2023.

Giữa tháng 5/2024, Quân “Idol” đã bị Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng kết luận, Quân “Idol” cầm đầu đường dây vận chuyển hơn 10kg ma túy loại ketamine.