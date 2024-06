Bản tin Hình sự: Hai cán bộ công an bị đối tượng ma túy đâm trọng thương

TPO - TIN NÓNG ngày 22/6: Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng giữa mùa Euro; Cán bộ Sở GTVT câu kết lãnh đạo doanh nghiệp làm giả hồ sơ cải tạo xe; Hà Nội: Bắt đối tượng phá kính 9 ô tô ở khu đô thị Văn Quán...

Công an quận Hải Châu phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng và được sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bắt giữ nhóm đối tượng “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng. Các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2023 đến nay, đã được nhà cái cấp đầu mạng cá cược với hạn mức 3 triệu USD (hơn 60 tỷ đồng) mỗi tháng. Đến nay, tổng giá trị giao dịch đánh bạc ước tính khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

Công an quận Hà Đông bắt giữ đối tượng Thái Văn Quang (SN 2000, tạm trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra vụ đập phá kính 9 ô tô tại khu đô thị Văn Quán. Trong 5 ngày đêm, các tổ công tác Công an quận Hà Đông phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội rà soát, dựng toàn bộ những đối tượng nghi vấn trên địa bàn quận Hà Đông và các quận, huyện giáp ranh như Thanh Trì, Thanh Oai, Thanh Xuân... Không lâu sau đó, đối tượng Quang bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố 3 đối tượng để điều tra hành vi "làm giả Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo để trục lợi". Các đối tượng gồm: Phan Quang Nghệ (SN 1988) - chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu; Bùi Thiều Đỗ Lê (SN 1979) - nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Lâm Vinh (TP. Cần Thơ) và Trần Quang Thuận (SN 1981, ngụ TP. Bạc Liêu). Phan Quang Nghệ đã cấu kết với Trần Quang Thuận và Bùi Thiều Đỗ Lê để làm giả hồ sơ cải tạo xe, cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, nhằm trục lợi.

Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về TP Thanh Hóa, thu giữ 500 viên hồng phiến, hơn 100g ma túy tổng hợp dạng đá, 1 khẩu súng, 14 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan… Khi có người mua ma túy, các đối tượng tại TP Thanh Hóa sẽ gom đơn, chốt số lượng rồi gửi ma túy bằng cách đóng thành các kiện hàng và gửi qua xe khách. Khi gửi hàng, các đối tượng thường lấy tên và số điện thoại ảo để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng phường Hà Khẩu, TP Hạ Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại MP - Nhà hàng M.P 6,5 triệu đồng, vì ứng xử thiếu văn hóa với khách du lịch và niêm yết giá không rõ ràng. Đồng thời yêu cầu yêu cầu đại diện Nhà hàng M.P xin lỗi khách hàng. Trước đó, một nhóm khách hàng phản ánh về việc đồ ăn tại một nhà hàng ở Hạ Long có dấu hiệu "chặt chém", cũng như thái độ hành xử thiếu văn hóa của chủ nhà hàng khi đuổi khách ra ngoài trong lúc đang khiếu nại đồ ăn giá đắt.

Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố bị can Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại Thôn 7, xã An Phú, TP Pleiku) về tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra tại Thôn 2, xã Chư Á, thành phố Pleiku. Khi bị tổ công tác truy bắt, Hồ Văn Tình đã chống trả lại, đồng thời rút dao mang theo trong người tấn công làm hai cán bộ công an là Trương Công Cường và Nguyễn Văn Hưng bị thương tích nặng. Sau đó, Tình bỏ chạy vào rẫy cà phê của người dân. Ngay lập tức, 2 đồng chí bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Hồng Trọng và Trần Văn Hùng cùng ngụ thành phố Long Xuyên để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trần Hồng Sang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Cướp tài sản” đang lẩn trốn tại khu vực TP Long Xuyên. Trong lúc bắt Sang thì Trọng (người thân của Sang) sử dụng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ, còn Hùng dùng tay xô ngã lực lượng làm nhiệm vụ, nhằm giải vây cho Sang.